 Adanaspor’da Akhisar hazırlıkları sürüyor – Fotomaç – 18 Ekim 2016
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    18 Ekim 2016, Salı
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    ’da Akhisar hazırlıkları sürüyor

    Adanaspor’da Akhisar hazırlıkları sürüyor

    , Toto Süper Lig’in 8. haftasında Aksihar Belediyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

    Turuncu-beyazlı ekip Osman Yereşen Tesislerinde, Teknik Direktör Krunoslav Jurcic yönetiminde gerçekleştirilen sabah antrenmanında kuvvet çalışması yaptı. Daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcular dar alanda pas çalışması ile devam etti. Yaklaşık 1 saat 40 dakika süren antrenman dayanıklılık koşusu ile tamamlandı.

    Turuncu-beyazlılar bu akşam 18.00'de yapacağı çalışmayla günü çift antrenmanla noktalayacak.
    1. 18 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 13:23
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