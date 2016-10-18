Adanaspor’da Akhisar hazırlıkları sürüyor

Adanaspor, Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında Aksihar Belediyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Turuncu-beyazlı ekip Osman Yereşen Tesislerinde, Teknik Direktör Krunoslav Jurcic yönetiminde gerçekleştirilen sabah antrenmanında kuvvet çalışması yaptı. Daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcular dar alanda pas çalışması ile devam etti. Yaklaşık 1 saat 40 dakika süren antrenman dayanıklılık koşusu ile tamamlandı.



Turuncu-beyazlılar bu akşam 18.00'de yapacağı çalışmayla günü çift antrenmanla noktalayacak.