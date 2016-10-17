 Bursa’da çıt yok – Fotomaç – 17 Ekim 2016
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    17 Ekim 2016, Pazartesi
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    Bursa’da çıt yok

    Bursa’da çıt yok

    Bursa ile Osmanlı golsüz berabere kaldı. İki takımın da net pozisyonlardan yararlanamadığı maçta heyecan hiç azalmadı ancak gol sesi de çıkmadı.

    Toto Süper Lig'in 7. haftasında Bursaspor evinde Osmanlıspor ile karşılaştı. Ligin iki zorlu ekibinin mücadelesinde açık oynanmasına rağmen son vuruşlar kötüydü. İki taraf da 90 dakika boyunca birbirine üstünlük sayısını bulamadı ve karşılaşma başladığı gibi 0-0 sona erdi. Bu sonucun ardından Bursaspor ligde puanını 13, Osmanlıspor ise 11 yaptı.

    AKÇAY: SON VURUŞ YOKTU
    Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, Bursa beraberliği sonrası şöyle konuştu: "Her iki takımda kontrollü başladığı oyun oldu. Zaman zaman takım disipliniyle birleştirdiğimiz ofansif oyunda son vuruşlar iyi olmadı. Rakibimiz oyunun sonunda risk ettiği bölümde etkili ataklar yaptık. Oyuncuların kazanma isteği, son vuruşlar başarısız olunca beraberlik oldu. İstatistikler bizim üstün olduğumuzu gösteriyor. Maçı kazanamadık. Bursa sahasında her zaman etkili bir rakip."

    ÜÇ SONUCA DA AÇIKTI
    'un hocası Hamza Hamzaoğlu, 0-0 biten Osmanlspor maçından sonra şöyle konuştu: "Kontratak oynayan bir rakibe karşı mücadele ettik. Önde baskı yaparak pozisyon bulduk. Bu riskle birlikte boşluklar oldu. İkinci yarı üçlü orta saha ile oynadık. Kazanabilirdik ama başaramadık. Bir penaltımız verilmedi."

    TRİBÜNLER BOŞ KALDI
    Bursa-Osmanlı maçının gündüz 13.30'da oynanması nedeniyle tribünlerde boşluklar oluştu. 43 bin kişilik stadyumda 12 bine yakın Bursasporlu taraftar maçı izledi.

    BATALLA REKOR KIRDI
    Bursa'nın Arjantinli kaptanı Pablo Batalla, kulüp tarihinde en fazla formayı giyen yabancı futbolcu olarak (193), Osmanlı maçında tarihe geçti. Batalla, Gançev'in 192 maçlık rekorunu da geride bıraktı.

    4 AY SONRA SAHADA
    Geçen sezon Konyaspor maçında sakatlanan Bursasporlu golcü Deniz Yılmaz, ameliyat ve tedavi sonrasında yaklaşık 4 aylık bir aradan sonra ilk onbirdeki yerini aldı.

    HAMZAOĞLU AFFETMEDİ
    Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, G.Antep yenilgisinden sonra kadroda değişikliğe gitti. Bilal, Merter ve Jorquera yedek kaldı. G.Antep maçında forma giyen Ertuğrul da yedek soyundu.

    OSMANLI SAĞLAM GİDİYOR
    Osmanlıspor bu sezon oynadığı resmi maçlarda sadece bir kez mağlup oldu. Süper Lig'de 7 maç, Avrupa Ligi'nde 8 maç olmak üzere toplam 15 resmi maça çıkan Mustafa Reşit Akçay'ın ekibi alkışlanıyor.
    1. 17 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:00
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