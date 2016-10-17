Bursa’da çıt yok
Bursa ile Osmanlı golsüz berabere kaldı. İki takımın da net pozisyonlardan yararlanamadığı maçta heyecan hiç azalmadı ancak gol sesi de çıkmadı.
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Bursaspor evinde Osmanlıspor ile karşılaştı. Ligin iki zorlu ekibinin mücadelesinde açık futbol oynanmasına rağmen son vuruşlar kötüydü. İki taraf da 90 dakika boyunca birbirine üstünlük sayısını bulamadı ve karşılaşma başladığı gibi 0-0 sona erdi. Bu sonucun ardından Bursaspor ligde puanını 13, Osmanlıspor ise 11 yaptı.
AKÇAY: SON VURUŞ YOKTU
Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, Bursa beraberliği sonrası şöyle konuştu: "Her iki takımda kontrollü başladığı oyun oldu. Zaman zaman takım disipliniyle birleştirdiğimiz ofansif oyunda son vuruşlar iyi olmadı. Rakibimiz oyunun sonunda risk ettiği bölümde etkili ataklar yaptık. Oyuncuların kazanma isteği, son vuruşlar başarısız olunca beraberlik oldu. İstatistikler bizim üstün olduğumuzu gösteriyor. Maçı kazanamadık. Bursa sahasında her zaman etkili bir rakip."
ÜÇ SONUCA DA AÇIKTI
Bursaspor'un hocası Hamza Hamzaoğlu, 0-0 biten Osmanlspor maçından sonra şöyle konuştu: "Kontratak oynayan bir rakibe karşı mücadele ettik. Önde baskı yaparak pozisyon bulduk. Bu riskle birlikte boşluklar oldu. İkinci yarı üçlü orta saha ile oynadık. Kazanabilirdik ama başaramadık. Bir penaltımız verilmedi."
TRİBÜNLER BOŞ KALDI
Bursa-Osmanlı maçının gündüz 13.30'da oynanması nedeniyle tribünlerde boşluklar oluştu. 43 bin kişilik stadyumda 12 bine yakın Bursasporlu taraftar maçı izledi.
BATALLA REKOR KIRDI
Bursa'nın Arjantinli kaptanı Pablo Batalla, kulüp tarihinde en fazla formayı giyen yabancı futbolcu olarak (193), Osmanlı maçında tarihe geçti. Batalla, Gançev'in 192 maçlık rekorunu da geride bıraktı.
4 AY SONRA SAHADA
Geçen sezon Konyaspor maçında sakatlanan Bursasporlu golcü Deniz Yılmaz, ameliyat ve tedavi sonrasında yaklaşık 4 aylık bir aradan sonra ilk onbirdeki yerini aldı.
HAMZAOĞLU AFFETMEDİ
Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, G.Antep yenilgisinden sonra kadroda değişikliğe gitti. Bilal, Merter ve Jorquera yedek kaldı. G.Antep maçında forma giyen Ertuğrul da yedek soyundu.
OSMANLI SAĞLAM GİDİYOR
Osmanlıspor bu sezon oynadığı resmi maçlarda sadece bir kez mağlup oldu. Süper Lig'de 7 maç, Avrupa Ligi'nde 8 maç olmak üzere toplam 15 resmi maça çıkan Mustafa Reşit Akçay'ın ekibi alkışlanıyor.
AKÇAY: SON VURUŞ YOKTU
Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, Bursa beraberliği sonrası şöyle konuştu: "Her iki takımda kontrollü başladığı oyun oldu. Zaman zaman takım disipliniyle birleştirdiğimiz ofansif oyunda son vuruşlar iyi olmadı. Rakibimiz oyunun sonunda risk ettiği bölümde etkili ataklar yaptık. Oyuncuların kazanma isteği, son vuruşlar başarısız olunca beraberlik oldu. İstatistikler bizim üstün olduğumuzu gösteriyor. Maçı kazanamadık. Bursa sahasında her zaman etkili bir rakip."
ÜÇ SONUCA DA AÇIKTI
Bursaspor'un hocası Hamza Hamzaoğlu, 0-0 biten Osmanlspor maçından sonra şöyle konuştu: "Kontratak oynayan bir rakibe karşı mücadele ettik. Önde baskı yaparak pozisyon bulduk. Bu riskle birlikte boşluklar oldu. İkinci yarı üçlü orta saha ile oynadık. Kazanabilirdik ama başaramadık. Bir penaltımız verilmedi."
TRİBÜNLER BOŞ KALDI
Bursa-Osmanlı maçının gündüz 13.30'da oynanması nedeniyle tribünlerde boşluklar oluştu. 43 bin kişilik stadyumda 12 bine yakın Bursasporlu taraftar maçı izledi.
BATALLA REKOR KIRDI
Bursa'nın Arjantinli kaptanı Pablo Batalla, kulüp tarihinde en fazla formayı giyen yabancı futbolcu olarak (193), Osmanlı maçında tarihe geçti. Batalla, Gançev'in 192 maçlık rekorunu da geride bıraktı.
4 AY SONRA SAHADA
Geçen sezon Konyaspor maçında sakatlanan Bursasporlu golcü Deniz Yılmaz, ameliyat ve tedavi sonrasında yaklaşık 4 aylık bir aradan sonra ilk onbirdeki yerini aldı.
HAMZAOĞLU AFFETMEDİ
Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, G.Antep yenilgisinden sonra kadroda değişikliğe gitti. Bilal, Merter ve Jorquera yedek kaldı. G.Antep maçında forma giyen Ertuğrul da yedek soyundu.
OSMANLI SAĞLAM GİDİYOR
Osmanlıspor bu sezon oynadığı resmi maçlarda sadece bir kez mağlup oldu. Süper Lig'de 7 maç, Avrupa Ligi'nde 8 maç olmak üzere toplam 15 resmi maça çıkan Mustafa Reşit Akçay'ın ekibi alkışlanıyor.
- 17 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 02:00
FOTOMAÇ GÜNDEM
- FB TV'de tepki çeken yorum
Toplam 27
Yorum
f5liiii alanya sizi iyi isitmistir....
- Aboubakar çıldırttı
Toplam 13
Yorum
CHAMPİONSHİP böle tranferler yapılana kadar scoutlar CHAMPİONSHİP gibi ligde neden adam takip etmezler ? ciddi manada cok kaliteli ve genç forvetler var
- FB TV'de tepki çeken yorum
Toplam 27
Yorum
Burak Özer sen aziz den kaç para aldın veya ne çıkarın var merak ettim...
Bursa’da çıt yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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