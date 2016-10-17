"Bu kadar oynayacağımı düşünemezdim"
Bursaspor'un Arjantinli oyuncusu Batalla, dün oynanan Osmanlıspor maçında kulüp tarihinde en çok forma giyen yabancı unvanını elde etmesine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Kulübe ilk girdiğim gün bu kadar karşılaşma oynayabileceğimi düşünemezdim. Böyle bir rekoru ele geçirebildiysem çok mutluyum ama eminim çok daha fazla karşılaşmada forma giyebilirim Bursaspor adına. Keyif aldığım ve dünyada en sevdiğim yerdeyim şu anda" dedi.
"Harun gerçekten harika bir sezon geçiriyor"
Kaleci Harun Tekin'in harika bir sezon geçirdiğine dikkat çeken yıldız isim, "Harun gerçekten harika bir sezon geçiriyor. Onun adına seviniyorum. Çünkü her gün ne kadar çalıştığını ne kadar alçak gönüllü olduğunu görebiliyorum. Umarım böyle olmaya devam eder. Çünkü ihtiyacımız var" diye konuştu.
"Dünyada en sevdiğim yerdeyim"
Kulüpte en çok forma giyen yabancı oyuncu olma unvanını elde etmesine ilişkin ise Batalla, şöyle konuştu:
"Kulübe ilk girdiğim gün bu kadar karşılaşma oynayabileceğimi düşünemezdim. Çok iyi niyetlerle, çok çalışmak için ve hayaller kurarak geldim Bursaspor'a. Bugün de böyle bir rekoru ele geçirebildiysem çok mutluyum ama eminim çok daha fazla karşılaşmada forma giyebilirim Bursaspor adına. Keyif aldığım ve dünyada en sevdiğim yerdeyim şu anda. Bunun da gündelik hayatımda tadını çıkarmaya çalışıyorum."
- 17 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 13:59
- Nando sağolsun!
Toplam 7
Yorum
Yasama Takımın fizik kondisyonu eksik. Kadro seçimi çok doğru idi. Sinan gümüş ü seviyoruz ancak şımarmamalı. Daha kadroya doğru dürüst giremezken kendini yıldız sanması onun için kötü oldu.
- Bir Mandela gerek
Toplam 17
Yorum
GS 58 Aziz bey istifa etsin. Geciniz beyler. Zamaninda Aziz beyi haksiz iken hakli cikarip omuzlara aldiniz. Bir firsatti kurtulmak icin ama tren kacti. Istifa diyen taraftarlar bu durumu hak ediyorlar, cünki ektiklerini biciyorlar. Canavari sizler bela ettiniz basiniza.
- F.Bahçe'nin şampiyonluk şansı yok
Toplam 29
Yorum
Zeki FB kado olarzk değil oyun olarzk şampiyonluk şansı yok yzni sorun sahadaki oyunu planlama da pası hareketliliği kolektif ligi takıma kazandırır ortaya doğru futbol çıkar sorun hoca da
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