Batalla, Bursaspor tarihine geçti
Bursaspor’un Arjantinli yıldızı Pablo Martin Batalla, 193. resmi maçına çıktığı Osmanlıspor karşılaşmasında kulüp tarihinde en çok forma giyen yabancı oyuncu unvanının tek sahibi oldu.
beyazlı kulübün efsaneleri arasındaki yerini sağlamlaştırdı. Ligin 6. haftasındaki Gaziantepspor karşılaşmasında Bursaspor kariyerindeki 192. resmi maçına çıkarak, Ivko Gançev ile birlikte Bursaspor'da en çok forma giyen yabancı oyuncu olmayı başaran Batalla, Osmanlıspor maçında 193. kez bu gururu yaşayarak kulüp tarihinde en çok forma giyen yabancı oyuncu unvanının tek sahibi oldu.
1992-1993 sezonunda Bursaspor'a transfer olan Bulgar kaleci Ivko Gançev, 1998-1999 sezonuna kadar 175 lig, 11 Türkiye Kupası ve 6 İntertoto Kupası olmak üzere toplamda 192 resmi maça çıkmıştı. Yeşil-beyazlıların tarihindeki en çok forma giyen yabancı oyuncu unvanını elinde bulunduran Gançev'in bu unvanına Gaziantepspor maçında Batalla da ortak olmuştu.
2009-2010 sezonunda transfer olan Arjantinli yıldız Batalla, 163 Süper Lig, 16 Türkiye Kupası, 1 Süper Kupa, 3 Şampiyonlar Ligi ve 10 UEFA Avrupa Ligi maçı da dahil olmak üzere toplamda ise 192 resmi maça çıktı. Yıldız isim, bu maçlarda 58 kez gol sevinci yaşadı.
- 16 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 17:16
- Kadıköy'de ikinci yarı oynanıyor
Toplam 1
Yorum
Byyoztav Fenerbahçe devre arası transfer de mutlaka bir kaliteli 10 nimara almali
- "Trabzonspor Trabzon'dan uzaklaştırılıyor"
Toplam 9
Yorum
Hasan Has Zamanında bu taraf Gökdeniz i fatih tekke yi yuhalamadi mi öze donus diyorsunuz kendi öz evlatlarimizi aglatmaktan başka birşey yapiyormuyuz bizden giden yerliler begenmedigimiz oyuncular bize karşı nasıl oynuyorlar ve skora katkı yapmıyorlar mi önce taraftar takımına sahip çıkacak ne olursa olsun biz sizin arkanizdayiz desteğini hissedecekler Şenol güneşi bile beğenmedi bu taraftar adam harikalar yaratıyor
- Kenan Sofuoğlu şampiyon oldu!
Toplam 8
Yorum
KENAN BABA Gitmiş ekşi sözlükten kopyala yapıştır yapmış yiyosa sen yarış oralarda
Batalla, Bursaspor tarihine geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.