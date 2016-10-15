Şansı tutmuyor

Bursa bu hafta sahasında konuk edeceği Osmanlı'ya karşı daha önce oynadığı 8 maçta 1 galibiyet alabildi. 5 maç beraberlikle sonuçlanırken, 2 mücadelede ise gülen taraf Ankara ekibi oldu. Timsah bu hafta şanssızlığını kırmak istiyor.