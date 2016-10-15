 Şansı tutmuyor – Fotomaç – 15 Ekim 2016
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    15 Ekim 2016, Cumartesi
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    Şansı tutmuyor

    Şansı tutmuyor
    Bursa bu hafta sahasında konuk edeceği Osmanlı'ya karşı daha önce oynadığı 8 maçta 1 galibiyet alabildi. 5 maç beraberlikle sonuçlanırken, 2 mücadelede ise gülen taraf Ankara ekibi oldu. Timsah bu hafta şanssızlığını kırmak istiyor.
    1. 15 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:26
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