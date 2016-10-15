Bursasporlu futbolcular yemekte buluştu
Bursaspor, Özlüce Tesisleri'nde düzenlenen yemekte futbolcular ve aileleri bir araya geldi.
Spor Toto Süper Lig'in 7'nci haftasında sahasında oynayacağı Osmanlıspor maçı öncesi Özlüce Tesisleri'nde yemekte bir araya gelindi. A Takım teknik ekip, futbolcular, personel ve ailelerinin katıldığı yemekte keyifli anlar yaşandı.
- 15 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 10:32
- 10’un da adı Fabregas
Toplam 1
Yorum
fabregas chealsenin değil dünyanın en iyi ve en yetenekli ortasahalarından biri klasik italyan hoca kafası savunma oynatacam diye fabregası kesip matici oynatıyor matic sana kac mac kazandırabilir ki yılda
- ‘Gökhan’lar sahada
Toplam 2
Yorum
aboubakar güçlü tekniği vuruş kalitesi fena değil ama oyun bilgisini geliştirememiş maç içinde doğru zamanda doğru yere koşular yapamıyor ve yeterli pozisyona giremiyor gomezin en büyük farkı buydu çok akıllı boşa koşu yapıp hem kendine hem arkadaşlarına pozisyon üretiyordu...
- Emre atıldı Dortmund takıldı
Toplam 1
Yorum
bjk35 ya emre mor 1.68 boyunda langkamp 190 boyunda hakem faülü vermesine rağmen langkamp emreyi tutmaya devam etti emrede yeter artık diyerek itti. normalde emre onu ittirse adam yerinden kıpırdamaz bile ama öyle bi tepki gösterdi ki sanki mike tysondan yumruk yemiş gibi yere attı kendini. tamam emrenin hareketi sarı kartlıktı ama kesinlikle kırmızı kartlık değildi.
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