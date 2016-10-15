 Bursasporlu futbolcular yemekte buluştu – Fotomaç – 15 Ekim 2016
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    15 Ekim 2016, Cumartesi
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    Bursasporlu futbolcular yemekte buluştu

    Bursasporlu futbolcular yemekte buluştu

    , Özlüce Tesisleri'nde düzenlenen yemekte futbolcular ve aileleri bir araya geldi.

    Toto Süper Lig'in 7'nci haftasında sahasında oynayacağı Osmanlıspor maçı öncesi Özlüce Tesisleri'nde yemekte bir araya gelindi. A Takım teknik ekip, futbolcular, personel ve ailelerinin katıldığı yemekte keyifli anlar yaşandı.

    1. 15 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 10:32
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