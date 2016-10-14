 Timsah 8 maçta 1 kez kazandı – Fotomaç – 14 Ekim 2016
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    14 Ekim 2016, Cuma
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    Timsah 8 maçta 1 kez kazandı

    Timsah 8 maçta 1 kez kazandı

    , Süper Lig’in 7. haftasında ağırlayacağı Osmanlıspor’a karşı daha önce oynadığı 8 maçta yalnızca 1 galibiyet alırken, yeşil-beyazlı ekibin Bursa’daki maçlarda gol dahi atamaması dikkat çekti.

    Yeşil-beyazlılar, Toto Süper Lig'in 7. haftasında 16 Ekim Pazar günü Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Osmanlıspor ile karşılaşacak.

    Üst üste aldığı Fenerbahçe, Kayserispor ve galibiyetlerinin ardından ligin 6. haftasında deplasmanda Gaziantepspor'a kaybeden Timsah, taraftarı önünde karşılaşacağı Osmanlıspor engelini aşarak, üst sıralara tırmanmanın hesaplarını yapıyor.

    Bursa'da gol dahi atamadı
    Osmanlıspor ile daha önce Süper Lig'de 8 kez karşılaşan yeşil-beyazlılar, bu maçlarda yalnızca 1 galibiyet alabildi. Oynanan 5 karşılaşma beraberlikle sonuçlanırken, 2 mücadele ise Ankara ekibinin üstünlüğü ile sonuçlandı. Yeşil-beyazlılar, isim değişikliğine giden ve daha önce olan rakibine karşı Bursa'da oynadığı karşılaşmalarda ise beklediğini alamadı. Bursa'daki 4 maçta 2 mağlubiyet, 2 beraberlik alan Timsah, rakibine gol dahi atamadı.

    'un Ankara ekibi ile Bursa'da oynadığı maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
    2015-2016 0 - 4 Osmanlıspor
    2008-2009 Bursaspor 0 - 1 Osmanlıspor
    2007-2008 Bursaspor 0 - 0 Osmanlıspor
    2006-2007 Bursaspor 0 - 0 Osmanlıspor
    1. 14 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 11:39
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