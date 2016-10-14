Timsah 8 maçta 1 kez kazandı
Bursaspor, Süper Lig’in 7. haftasında ağırlayacağı Osmanlıspor’a karşı daha önce oynadığı 8 maçta yalnızca 1 galibiyet alırken, yeşil-beyazlı ekibin Bursa’daki maçlarda gol dahi atamaması dikkat çekti.
Üst üste aldığı Fenerbahçe, Kayserispor ve Kasımpaşa galibiyetlerinin ardından ligin 6. haftasında deplasmanda Gaziantepspor'a kaybeden Timsah, taraftarı önünde karşılaşacağı Osmanlıspor engelini aşarak, üst sıralara tırmanmanın hesaplarını yapıyor.
Bursa'da gol dahi atamadı
Osmanlıspor ile daha önce Süper Lig'de 8 kez karşılaşan yeşil-beyazlılar, bu maçlarda yalnızca 1 galibiyet alabildi. Oynanan 5 karşılaşma beraberlikle sonuçlanırken, 2 mücadele ise Ankara ekibinin üstünlüğü ile sonuçlandı. Yeşil-beyazlılar, isim değişikliğine giden ve daha önce Ankaraspor olan rakibine karşı Bursa'da oynadığı karşılaşmalarda ise beklediğini alamadı. Bursa'daki 4 maçta 2 mağlubiyet, 2 beraberlik alan Timsah, rakibine gol dahi atamadı.
Bursaspor'un Ankara ekibi ile Bursa'da oynadığı maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
2015-2016 Bursaspor 0 - 4 Osmanlıspor
2008-2009 Bursaspor 0 - 1 Osmanlıspor
2007-2008 Bursaspor 0 - 0 Osmanlıspor
2006-2007 Bursaspor 0 - 0 Osmanlıspor
- 14 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 11:39
- ‘Tiki- Taka’ya dönüş
Toplam 2
Yorum
BETO Bu bence 1 maç için olmamalı Beşiktaş'ın oyun karakteri bu olmalı ayağa hızlı pas tiki taka futbolla yenemeyeceğin takım çok az!
- Orman Napoli'den umutlu
Toplam 2
Yorum
BETO Beyler Napoli'nin bizden tek fazlası daha sert ve sağlamcı oynamaları o kadar!
- Kerim Frei’a Köln kancası
Toplam 4
Yorum
BETO Çok yetenekli çok kabiliyetli bir birde çok rahat adam eksiltebiliyor ama son hamlelerini ya hep çok geç yapıyor yada gücü kalmıyor. Ama şu bir gerçek ki Olcay'dan on kat daha iyi kanat oyuncusu!
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