Bursaspor’da neşeli antrenman
Bursaspor bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig'in 7.haftasında Pazar günü saat 13.0'da oynayacağı Osmanlıspor maçının hazırlıkları yeşil beyazlılar bugün akşam saatlerinde yapılan antrenmanla devam etti.
DOWN SENDROMLU MUHAMMET GÜLDÜRDÜ
Antrenmanı izlemek için Özlüce Tesislere gelen down sendromlu minik taraftar Muhammed Nejat Büdül futbolcularla birlikte bir süre antrenman yaptı. Minik Muhammed'in isteğini kırmayan Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu kısa bir süreliğine Muhammed'i antrenmana aldı. Futbolcularla birlikte ısınan Muhammed daha sonra Del Valle ile bir süre futbol oynadı, çok mutlu olan Muhammed'in ailesi Hamzaoğlu'na teşekkür etti.
Daha sonra futbolcuların Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde yaptığı idman yaklaşık 1 buçuk saat sürdü.
Isınma koşularıyla başlayan antrenman 6'ya 3 jokerli kontrol pas oyunu ile devam etti. Yeşil beyazlılar daha sonra tam sahada taktik çalışma yaptı.
Bursaspor yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla Osmanlıspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve Özlüce Tesisleri'nde kampa girerek maç saatini bekleyecek.
- 14 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 19:33
- Fenerbahçe'ye yeni otobüs
Toplam 2
Yorum
team system bjk Hangi konuda şampiyon olacaksınız bu otobüsle ? Kimin otobüsü daha güzel konusunda belki ! Futbolda bu otobüs dolusu ekmek yeseniz bile bu sezon ve bir kaç sezon daha olamazsınız .
- Beşiktaş o oyuncuları Kayseri'ye götürmedi
Toplam 1
Yorum
isminiz Kayseri maci 11 fabri beck marcello tosic caner atiba tolga q7 ömer talisca abiubakar
- Kart uyarısı yapıldı
Toplam 1
Yorum
hakamele hakemle çok oynuyorsunuz abi hakemle çok konuşmayın valla bıktım ben
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