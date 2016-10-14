 Bursaspor’da neşeli antrenman – Fotomaç – 14 Ekim 2016
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    14 Ekim 2016, Cuma
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    ’da neşeli antrenman

    Bursaspor’da neşeli antrenman

    bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.

    Toto Süper Lig'in 7.haftasında Pazar günü saat 13.0'da oynayacağı Osmanlıspor maçının hazırlıkları yeşil beyazlılar bugün akşam saatlerinde yapılan antrenmanla devam etti.

    DOWN SENDROMLU MUHAMMET GÜLDÜRDÜ
    Antrenmanı izlemek için Özlüce Tesislere gelen down sendromlu minik taraftar Muhammed Nejat Büdül futbolcularla birlikte bir süre antrenman yaptı. Minik Muhammed'in isteğini kırmayan Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu kısa bir süreliğine Muhammed'i antrenmana aldı. Futbolcularla birlikte ısınan Muhammed daha sonra Del Valle ile bir süre oynadı, çok mutlu olan Muhammed'in ailesi Hamzaoğlu'na teşekkür etti.

    Daha sonra futbolcuların Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde yaptığı idman yaklaşık 1 buçuk saat sürdü.
    Isınma koşularıyla başlayan antrenman 6'ya 3 jokerli kontrol pas oyunu ile devam etti. Yeşil beyazlılar daha sonra tam sahada taktik çalışma yaptı.
    yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla Osmanlıspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve Özlüce Tesisleri'nde kampa girerek maç saatini bekleyecek.

    1. 14 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 19:33
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