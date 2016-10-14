Bilal’den takıma kahvaltı
Bursaspor, sabah saatlerinde tecrübeli oyuncu Bilal Kısa'nın organize ettiği kahvaltıda buluştu, sonrasında ise idmana çıktı. Bilal, "Bu hafta çok önemli. Osmanlıspor güçlü bir takım. Ancak onları yeneceğiz" dedi.
- 14 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 23:12
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Gökhan Töre'ye geri dönüş
Toplam 12
Yorum
Mert Olcay yalakasi yuzunden gokhan toreyi yediler kanatta oynayacak oyuncu yok hemen geri alinmasi lazim
- Koca yürekli Q7
Toplam 3
Yorum
sz Kocaman yürekli adamın dibi
- Oğuzhan takımdan ayrı çalıştı
Toplam 3
Yorum
Oğuzhana Kardeşim senin geçen seneki oğuzhandan daha iyi olman için ayriyeten idman salon badi yapman ŞART. Felaket bir form düşüklüğün var.
Bilal’den takıma kahvaltı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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