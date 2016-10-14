 Bilal’den takıma kahvaltı – Fotomaç – 14 Ekim 2016
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    14 Ekim 2016, Cuma
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    Bilal’den takıma kahvaltı

    Bilal’den takıma kahvaltı
    , sabah saatlerinde tecrübeli oyuncu Bilal Kısa'nın organize ettiği kahvaltıda buluştu, sonrasında ise idmana çıktı. Bilal, "Bu hafta çok önemli. Osmanlıspor güçlü bir takım. Ancak onları yeneceğiz" dedi.
    1. 14 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 23:12
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