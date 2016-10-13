 Fernandao ve Aatıf'a hayır! – Fotomaç – 13 Ekim 2016
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    13 Ekim 2016, Perşembe
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    Fernandao ve Aatıf'a hayır!

    Fernandao ve Aatıf'a hayır!
    Hamza Hamzaoğlu, 'dan gol kralı unvanıyla F.Bahçe'ye geçen ancak bu sezon kadroya girmekte zorlanan Fernandao'nun takıma tekrar dönüşü ve Aatif'le ilgili transfer söylentilerine set çekti. Tecrübeli teknik adam, "Fernandao artı şu gibi oyuncular istiyoruz gibi bir şey yok. Böyle bir temasımız yok, düşüncemiz yok, ihtiyacımız da yok. Deniz iyileşiyor geliyor. Kubilay yavaş yavaş oynadıkça kendini geliştiriyor. Çek milli takımının santrforu Necid var. Performansı düştüğü için Kubilay'a şans veriyoruz ki bunu da fırsat olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.
    1. 13 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:13
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