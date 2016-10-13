 Büyük kaptan – Fotomaç – 13 Ekim 2016
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    13 Ekim 2016, Perşembe
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    Büyük kaptan

    Büyük kaptan

    'un hocası, Tangocu için, “Kendimi şanslı hissediyorum onunla çalıştığım için. Kaptanlığı en iyi yapan ağabeylerden, gençlere de doğru örnek” dedi.

    teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, takımın gidişatı ve hedefleri konusunda çarpıcı açıklamalar yaptı. Başarılı çalıştırıcı Bursa'da ikinci baharını yaşayan, sezona müthiş başlayıp 6 maçta 4 gol atan Pablo Martin Batalla'ya ise ayrı bir parantez açtı. Arjantinli yıldızı anlatmak için ayrı bir program yapmak gerektiğini belirten Hamzaoğlu, oyuncusunu adeta yere göğe sığdıramadı.

    'İNŞALLAH UZUN SÜRE KALIR'
    32 yaşındaki maestronun Bursa'da birkaç sene daha kalmasını arzu ettiğini vurgulayan Hamzaoğlu, "Batalla iyi bir profesyonel ve iyi bir futbolcu. Çok zeki ve çok da mütevazı bir insan. Şahsen kendimi şanslı hissediyorum, onunla çalıştığım için. Takımımda da kaptanlığı en iyi şekilde yapan ağabeylerden bir tanesi, gençlerimize de doğru bir örnek. O yüzden dilerim inşallah bu gücünü birkaç sene daha fazla korur ve Bursaspor'a fazladan hizmet eder" diye konuştu.
    1. 13 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:31
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