 Bursasporlu futbolcu Erdem Özgenç'in cezası onandı – Fotomaç – 13 Ekim 2016
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    13 Ekim 2016, Perşembe
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    Bursasporlu futbolcu 'in cezası onandı

    Bursasporlu futbolcu Erdem Özgenç'in cezası onandı

    Tahkim Kurulu, 'un, karşılaşmasında kırmızı kart görerek oyun dışında kalan futbolcularından için yaptığı itirazı reddetti

    Türkiye Federasyonu () Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK), Bursasporlu futbolcu 'e vermiş olduğu cezayı onadı.

    TFF'den yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig'de ile arasında oynanan karşılaşmada hakem Tolga Özkalfa tarafından oyundan ihraç edilen Erdem Özgenç için kulübünün, müsabakada görmüş olduğu kırmızı kartın ve cezai uygulamaların kaldırılmasına ilişkin talebini ret etti.

    1. 13 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 18:39
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