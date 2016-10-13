Bursasporlu futbolcu Erdem Özgenç'in cezası onandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK), Bursasporlu futbolcu Erdem Özgenç'e vermiş olduğu cezayı onadı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig'de Gaziantepspor ile Bursaspor arasında oynanan karşılaşmada hakem Tolga Özkalfa tarafından oyundan ihraç edilen Erdem Özgenç için kulübünün, müsabakada görmüş olduğu kırmızı kartın ve cezai uygulamaların kaldırılmasına ilişkin talebini ret etti.