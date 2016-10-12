Osmanlıspor hazırlıkları sürdü

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen ve yaklaşık 1,5 saat süren antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Çabukluk ve dar alanda pas-pres çalışmasının ardından futbolcular, taktik ağırlıklı çift kale maç yaptı.

Milli takımdan dönen Harun Tekin ve Kubilay Kanatsızkuş takımla çalıştı. Sakatlıkları bulunan Jorquera, Merter Yüce ile John takımdan ayrı koştu.

Bursaspor, Osmanlıspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.