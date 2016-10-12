Osmanlıspor hazırlıkları sürdü
Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında sahasında 16 Ekim Pazar günü Osmanlıspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen ve yaklaşık 1,5 saat süren antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Çabukluk ve dar alanda pas-pres çalışmasının ardından futbolcular, taktik ağırlıklı çift kale maç yaptı.
Milli takımdan dönen Harun Tekin ve Kubilay Kanatsızkuş takımla çalıştı. Sakatlıkları bulunan Jorquera, Merter Yüce ile John takımdan ayrı koştu.
Bursaspor, Osmanlıspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 12 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 15:56
- İzin verin oynasın
Toplam 5
Yorum
Anlamsiz Su Olcay'a verilen süre'nin bir yarisi Kerim'e bir yarisi da Aras'a verilseydi simdiye kadar. Olcay bitmisti, BJK'da iki oyuncu kazanmisti ! Simdi Kerim'de Aras'da gitme noktasinda, BJK'nin elinde Olcay kalacak....
- İzlanda halkının kalbini ısıttınız
Toplam 6
Yorum
ihtiyar keske top oynamayi da bilsek :)
- Burada inek mi otlatacaksınız!
Toplam 4
Yorum
Kartalistan Diyecek birsey yok bu renkliler para isinden anliyorlar... GS öngörüsü yüksek bir klüp, bu da Avrupa'i yanidir, helal !
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