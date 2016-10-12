 Osmanlıspor hazırlıkları sürdü – Fotomaç – 12 Ekim 2016
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    12 Ekim 2016, Çarşamba
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    Osmanlıspor hazırlıkları sürdü

    Osmanlıspor hazırlıkları sürdü

    , Toto Süper Lig'in 7. haftasında sahasında 16 Ekim Pazar günü Osmanlıspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen ve yaklaşık 1,5 saat süren antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

    Çabukluk ve dar alanda pas-pres çalışmasının ardından futbolcular, taktik ağırlıklı çift kale maç yaptı.

    Milli takımdan dönen Harun Tekin ve Kubilay Kanatsızkuş takımla çalıştı. Sakatlıkları bulunan Jorquera, Merter Yüce ile John takımdan ayrı koştu.

    , Osmanlıspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

    1. 12 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:56
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