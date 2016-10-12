 Bursa’da yedi eksik – Fotomaç – 12 Ekim 2016
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    12 Ekim 2016, Çarşamba
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    Bursa’da yedi eksik

    Bursa’da yedi eksik
    , Osmanlıspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Sakat futbolcular Merter, Bilal Kısa ve John, doktor kontrolünde koşu yaptı. Milli takımlardan dönmeyen Harun Tekin, Kubilay Kanatsızkuş, Sivok ile Del Valle, antrenmanda yer almadı. Oyuncuların hırslı oluşu dikkat çekti.
    1. 12 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:23
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