Bursa’da yedi eksik
Bursaspor, Osmanlıspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Sakat futbolcular Merter, Bilal Kısa ve John, doktor kontrolünde koşu yaptı. Milli takımlardan dönmeyen Harun Tekin, Kubilay Kanatsızkuş, Sivok ile Del Valle, antrenmanda yer almadı. Oyuncuların hırslı oluşu dikkat çekti.
- 12 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 22:23
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yeni transfer van Persie
Toplam 13
Yorum
Tekin Bora Haydi Van Persie Manchester United a karşı patlama yap göster kendini bütün fener düşmanları çatlasın sana güveniyoruz seni seviyoruz .
- Fenerbahçe'ye Lens müjdesi
Toplam 5
Yorum
Login Puro mun baronu kimin önde oldugu belli ama kimin aglayacagi ic de beli degil
- Şans değil alın teri
Toplam 2
Yorum
antijimnastik HAKEMLRE ADANMIŞ SÖZDE ALIN TERİ
Bursa’da yedi eksik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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