Oyun olarak gerideyiz
Süper Lig'in ilk 6 haftalık periyodunu değerlendiren Bursaspor'un hocası Hamza Hamzaoğlu, "Şu anda puan olarak düşündüğümüz pozisyondayız ama oyun olarak düşündüğümüzün altındayız. Fakat takımımdan çok memnunum" dedi.
- 11 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 21:50
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Grupta iddiamız arttı
Toplam 4
Yorum
acıyorum 94 te 5-0 yendğimiz kadrodaki isimler oynasaydı en azından bir tane atardık yav bu ne. artık milli takıma acı-yorum.
- Fener'den Sosa bombası!
Toplam 33
Yorum
murat gelsin bakıyım
- Altyapı şov yaptı
Toplam 1
Yorum
murat allah aşkına artık FENERBAHÇE şu cocukları görsün ve oynatsın her yıl a takıma 1 tane genç yıldız katılsın
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