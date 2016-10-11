Oyun olarak gerideyiz

Süper Lig'in ilk 6 haftalık periyodunu değerlendiren Bursaspor'un hocası Hamza Hamzaoğlu, "Şu anda puan olarak düşündüğümüz pozisyondayız ama oyun olarak düşündüğümüzün altındayız. Fakat takımımdan çok memnunum" dedi.