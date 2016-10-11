 Oyun olarak gerideyiz – Fotomaç – 11 Ekim 2016
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HEPSİ
    10 Ekim 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Oyun olarak gerideyiz

    Oyun olarak gerideyiz
    Süper Lig'in ilk 6 haftalık periyodunu değerlendiren Bursaspor'un hocası Hamza Hamzaoğlu, "Şu anda puan olarak düşündüğümüz pozisyondayız ama oyun olarak düşündüğümüzün altındayız. Fakat takımımdan çok memnunum" dedi.
    1. 11 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 21:50
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