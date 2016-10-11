 Bursaspor'da 7 eksik – Fotomaç – 11 Ekim 2016
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    11 Ekim 2016, Salı
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    'da 7 eksik

    Bursaspor'da 7 eksik

    , Osmanlıspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    Pazar günü saat 13.30'da Bursa'da Osmanlıspor ile karşılaşacak olan , hazırlıkları için bugün tek çalışma yaptı. Sakat futbolcular Merter, Bilal Kısa ve John, doktor kontrolünde koşu yaptı. Milli takımlardan dönmeyen Harun Tekin, Kubilay Kanatsızkuş, Tomas Sivok ile Del Valle, antrenmanda yer almadı. Venezüellalı Del Valle'nin perşembe günü Bursa'ya döneceği, cuma günü de katılma katılacağı açıklandı.
    Yeşil beyazlı futbolcular, ısınmanın ardından teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde taktik içerikli bir çalışma yaptı. Bu çalışmada Erdem Özgenç, sakatlık geçirdi, tedavisinden sonra antrernmana devam etti.

    , Osmanlıspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sabah yapacağı antrenmanla sürdürecek.

    1. 11 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 13:40
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