Bursaspor'da 7 eksik
Bursaspor, Osmanlıspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Pazar günü saat 13.30'da Bursa'da Osmanlıspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, hazırlıkları için bugün tek çalışma yaptı. Sakat futbolcular Merter, Bilal Kısa ve John, doktor kontrolünde koşu yaptı. Milli takımlardan dönmeyen Harun Tekin, Kubilay Kanatsızkuş, Tomas Sivok ile Del Valle, antrenmanda yer almadı. Venezüellalı Del Valle'nin perşembe günü Bursa'ya döneceği, cuma günü de katılma katılacağı açıklandı.
Yeşil beyazlı futbolcular, ısınmanın ardından teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde taktik içerikli bir çalışma yaptı. Bu çalışmada Erdem Özgenç, sakatlık geçirdi, tedavisinden sonra antrernmana devam etti.
Bursaspor, Osmanlıspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sabah yapacağı antrenmanla sürdürecek.
- 11 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 13:40
- Milli aralar dert değil
Toplam 1
Yorum
karakartal Milli ara tam tersi Beşiktaşa yarıyor.Sakatlar düzeliyor.
- Sadettin Saran 8 yıl süren davayı kazandı
Toplam 20
Yorum
Engin Fatih milli tkm aziz fenei somuruyor
- Messi'nin aklı Arjantin'de
Toplam 1
Yorum
:) ADAMLARIN ALDIĞI PARALARA BAK BİRDE TÜRKİYE DEKİ ASKERİ ÜCRETLE GEÇİNMEYE CALIŞAN İNSANALAR NASIL BİR UÇURUM BUU
Bursaspor'da 7 eksik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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