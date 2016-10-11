6 bin 580 forma sattı
Bursaspor'un Ağustos ayında satışa çıkardığı yeni sezon formalarından şu ana kadar 6 bin 580 adet satıldığı bildirilirken, yöneticiler formalara daha çok ilgi bekliyor. 20 bin adet forma siparişi veren Bursa, 100 TL'den satışa sunduğu yeni sezon formalarından 35 TL'lik gelir elde ediyor.
- 11 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 21:58
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Grupta iddiamız arttı
Toplam 4
Yorum
acıyorum 94 te 5-0 yendğimiz kadrodaki isimler oynasaydı en azından bir tane atardık yav bu ne. artık milli takıma acı-yorum.
- Fener'den Sosa bombası!
Toplam 33
Yorum
murat gelsin bakıyım
- Altyapı şov yaptı
Toplam 1
Yorum
murat allah aşkına artık FENERBAHÇE şu cocukları görsün ve oynatsın her yıl a takıma 1 tane genç yıldız katılsın
6 bin 580 forma sattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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