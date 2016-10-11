 6 bin 580 forma sattı – Fotomaç – 11 Ekim 2016
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    10 Ekim 2016, Pazartesi
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    6 bin 580 forma sattı

    6 bin 580 forma sattı
    'un ustos ayında satışa çıkardığı yeni sezon formalarından şu ana kadar 6 bin 580 adet satıldığı bildirilirken, yöneticiler formalara daha çok ilgi bekliyor. 20 bin adet forma siparişi veren Bursa, 100 TL'den satışa sunduğu yeni sezon formalarından 35 TL'lik gelir elde ediyor.
    1. 11 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 21:58
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