"3 puan istiyoruz"

Bursaspor'un bu sabah saatlerinde yapılan antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Aziz Behich, Osmanlıspor'un geçen seneden bu yana kadro istikrarını koruyan bir ekip olduğunu belirtirken şunları söyledi:

"İyi bir takımla evimizde oynayacağız. Zor maç olacak. 3 puanı almak istiyoruz. Takım olarak her geçen hafta daha iyi oluyoruz. Hocamızın istediklerini sahaya yansıtmak için mücadele ediyoruz."

Bandırmaspor'la oynadıkları özel karşılaşmaya da değinen Aziz Behich, "Sakatlıktan yeni çıkan arkadaşlarımızın oynamaları, onlar için yararlı oldu. Kendilerini lige kadar daha hazır olacaklar" diye konuştu.

Aziz Behich, "Maçlarda Del Valle ile John'un yer de değiştirsi seni etkiliyor mu" sorusuna da, "John ve Del Valle takıma katıldıktan sonra katkı sağladı. Birbirimizi yeterince tanıma fırsatı bulduk. Antrenmanlarda da bu tip değişiklikler sürekli oluyor. O nedenle 2 arkadaşımızı tanıyorum" cevabını verdi. Asıl görevinin savunma olduğuna dikkati çeken Aziz Behich, son olarak şöyle konuştu:

"KENDİMİ GELİŞTİRMEK İSTİYORUM"

"Her hafta kendimi geliştirmek istiyorum. Bunun için çalışıyorum. Benim için öncelikli görev yerim savunma. Önemli olan gol yememek. Fırsat bulduğumda forvetimize pozisyon hazırlıyorum. Elbette en büyük arzum, her geçen hafta daha iyi olmak ve takıma katkı sağlamak."