Sadece 6 bin 580 forma satıldı
Bursaspor’un Ağustos ayında satışa çıkardığı yeni sezon formalarından şu ana kadar 6 bin 580 adet satıldığı bildirilirken, yeşil-beyazlı idareciler formalara daha çok ilgi bekliyor.
Bursaspor'un 2016-2017 sezonunda giyeceği 4 adet forma 6 Ağustos tarihinde satışa çıkarılmıştı. Toplamda 20 bin adet forma siparişi veren Bursaspor Kulübü, 100 TL'den satışa sunduğu yeni sezon formalarından 35 TL'lik gelir elde ediyor. Geçtiğimiz sezon toplamda 12 bin adet forma satan yeşil-beyazlı kulüp, yeni sezon formalarına daha çok ilgi bekliyor. Kulüpten alınan bilgiye göre, şu ana kadar 6 bin 580 adet forma satıldığı bildirilirken, en çok ilgiyi ise mavi ve çubuklu formanın gördüğü belirtildi. İHA muhabirine konuşan Bursastore'dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Osman Dinsever, ligin 7. haftasında oynayacakları Osmanlıspor karşılaşmasında taraftarların da desteği ile sahadan 3 puan ile ayrılacaklarına inandıklarını belirterek, yeşil-beyazlı taraftarlara da kulübün resmi ürünlerini alma konusunda çağrıda bulundu.
- 10 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 10:48
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Buz dağına çarptık!
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Tekin Bora Çağlar'ı neden oynatmaz Fatih terim anlamakta zorluk çekiyorum çocuk Rusya özel maçında hatasız oynadı ikide bir her maça saçma sapan kadro
- Buz dağına çarptık!
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Tekin bora Yenileceğimiz zaten Ukrayna maçından belli idi kimse koşmuyor pres yapmıyor pozisyon üretemiyoruz bu Ömer toprağı kim alıyor milli takıma
- Mecburi değişim
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UA ERENİN YERİNE POLDİ NE ALAKA.?
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