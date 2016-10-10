 Ricardo Faty: Avrupa süper olur – Fotomaç – 10 Ekim 2016
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    10 Ekim 2016, Pazartesi
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    Ricardo Faty: Avrupa süper olur

    Ricardo Faty: Avrupa süper olur
    'un 30 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Ricardo Faty, "Özellikle ilk yarıda toplayabildiğimiz tüm puanları almalıyız" dedi. Faty şöyle konuştu: " camiası başarıya aç. Bu sezon mutlaka derece almak istiyoruz. Avrupa'ya gitmek ise harika olur."
    1. 10 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:16
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