 Hazırlık mücadelesinde kazanan çıkmadı – Fotomaç – 08 Ekim 2016
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    08 Ekim 2016, Cumartesi
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    Hazırlık mücadelesinde kazanan çıkmadı

    Hazırlık mücadelesinde kazanan çıkmadı

    Toto Süper Lig ekiplerinden , milli maç nedeniyle lige verilen arada 1. Lig ekiplerinden ile oynadığı hazırlık maçında 3-3 berabere kaldı.

    Yeşil-beyazlı kulübün Özlüce Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada, konuk takım 28. dakikada Atabey Çiçek'in golüyle 1-0 öne geçti. Bu golden 2 dakika sonra genç forveti Sinan Bakış'ın golüyle eşitliği yakaladı: 1-1.

    Bandırma temsilcisi 35. dakikada 'dan sezon başında kiraladığı Furkan Soyalp'in golüyle yeniden 2-1 öne geçerken, ilk yarının son dakikasında yeşil-beyazlılar takım kaptanı Batalla'nın attığı golle skorda eşitliği yakaladı. İlk yarı 2-2 berabere sona erdi.

    Maçın ikinci yarısında Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu genç oyuncularına da şans verdi. Yeşil-beyazlılarda Sinan Bakış 60. dakikada kendisinin 2, takımının 3'üncü golüne imza atarken, 85. dakikada 'un kazandığı penaltı atışını gole çeviren Daniel Costa skoru 3-3'e getirdi.

    Karşılaşma 3-3 eşitlikle sonuçlandı.

    1. 08 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:45
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