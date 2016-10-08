Hazırlık mücadelesinde kazanan çıkmadı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, milli maç nedeniyle lige verilen arada TFF 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor ile oynadığı hazırlık maçında 3-3 berabere kaldı.
Yeşil-beyazlı kulübün Özlüce Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada, konuk takım 28. dakikada Atabey Çiçek'in golüyle 1-0 öne geçti. Bu golden 2 dakika sonra Bursaspor genç forveti Sinan Bakış'ın golüyle eşitliği yakaladı: 1-1.
Bandırma temsilcisi 35. dakikada Bursaspor'dan sezon başında kiraladığı Furkan Soyalp'in golüyle yeniden 2-1 öne geçerken, ilk yarının son dakikasında yeşil-beyazlılar takım kaptanı Batalla'nın attığı golle skorda eşitliği yakaladı. İlk yarı 2-2 berabere sona erdi.
Maçın ikinci yarısında Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu genç oyuncularına da şans verdi. Yeşil-beyazlılarda Sinan Bakış 60. dakikada kendisinin 2, takımının 3'üncü golüne imza atarken, 85. dakikada Bandırmaspor'un kazandığı penaltı atışını gole çeviren Daniel Costa skoru 3-3'e getirdi.
Karşılaşma 3-3 eşitlikle sonuçlandı.
- 08 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 19:45
- Quintero: İmzayı atarken Pereira kovuldu
Toplam 5
Yorum
Fb'li Katılıyorum erick sol ayaklı, tam ihtiyacımız olan bir oyuncu emre belözoğlu'nun daha genç ve daha yenetekli versiyonu maliyeti fazla değil
- Quintero: İmzayı atarken Pereira kovuldu
Toplam 5
Yorum
Fb'li Meksika liginde Pachuca forması giyiyor, Meksika milli takımı oyuncusu orta sahada oyuna yön verebilecek golü asisti çok, araştır.
- Fenerium’un önünde 4 yıldız göndermesi
Toplam 22
Yorum
a.b niye çıldırayım ki kıskanmış bence
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