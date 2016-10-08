 Del Valle kalmak istiyor – Fotomaç – 08 Ekim 2016
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    08 Ekim 2016, Cumartesi
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    Del Valle kalmak istiyor

    Del Valle kalmak istiyor
    'u 1 seneliğine kiraladığı Del Valle şu ana kadar sergilediği futbolla sınıfı geçti. Başarılı kanat oyuncusu, uzun süre Yeşil-Beyazlı formayı giymek istediğini söyledi. Del Valle, "Kararı yönetimimiz verecek ama ben burada çok mutluyum. Ben sadece formanın hakkını vermek istiyorum" dedi.
    1. 08 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:06
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