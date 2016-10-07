 Zirveyi istiyoruz – Fotomaç – 07 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Ekim 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Zirveyi istiyoruz

    Zirveyi istiyoruz

    Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Gaziantep yenilgisini unuttuklarını belirterek, “Taraftar ve futbolcu potansiyelimizin büyük takımlardan hiçbir farkı yok. Bursa her zaman zirvede olmayı hak ediyor. Sonuna kadar yarışırız” dedi.

    , yenilgisi ile kısa süreli bir yok yaşarken, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yaralarını kısa sürede saracaklarını ve zirveye çakıcaklarını belirtti. Geride kalan 6 haftada ciddi bir başarı yakaladıklarına dikkati çeken Hamza Hamzaoğlu, "Sezon başı yaptığımız transferlerin ve doğru çalışmanın ürününü alıyoruz. Çok kaliteli bir kadromuz var. Taraftar ve futbolcu potansiyelimizin büyük takımlardan hiçbir farkı yok. her zaman zirvede olmayı hak ediyor. Sezon sonuna kadar zirve yarışının içinde olacağız. Hiç kimse merak etmesin" diye konuştu.

    Gaziantepspor mağlubiyetini de değerlendiren Hamzaoğlu, şunları dile getirdi: "Aleyhimize verilen bir penaltı bizi çok etkiledi. Hem oyuncumuz gitti hem konumumuzu kaybettik. Kazandığımız moral de gitti. Direkten dönen bir top var. O kadar yakın mesafeden nasıl penaltı ve kırmızı kart kararı verildi, anlayamadık. Top ele bile değmiyor. Pozisyon penaltı olmadığı gibi kartlık bir durum da yok. Eksik kalınca toparlanamadık. Hakem iyi niyetli olabilir ama yaptığı bir hata bize pahalıya patladı. Ancak taraftarımızın coşkusu ve kaliteli takımımızla birlikte, Bursaspor başarılı olmaya devam edecek."
    1. 07 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 21:17
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Zirveyi istiyoruz haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.