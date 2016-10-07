Zirveyi istiyoruz
Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Gaziantep yenilgisini unuttuklarını belirterek, “Taraftar ve futbolcu potansiyelimizin büyük takımlardan hiçbir farkı yok. Bursa her zaman zirvede olmayı hak ediyor. Sonuna kadar yarışırız” dedi.
Bursaspor, Gaziantepspor yenilgisi ile kısa süreli bir yok yaşarken, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yaralarını kısa sürede saracaklarını ve zirveye çakıcaklarını belirtti. Geride kalan 6 haftada ciddi bir başarı yakaladıklarına dikkati çeken Hamza Hamzaoğlu, "Sezon başı yaptığımız transferlerin ve doğru çalışmanın ürününü alıyoruz. Çok kaliteli bir kadromuz var. Taraftar ve futbolcu potansiyelimizin büyük takımlardan hiçbir farkı yok. Bursaspor her zaman zirvede olmayı hak ediyor. Sezon sonuna kadar zirve yarışının içinde olacağız. Hiç kimse merak etmesin" diye konuştu.
Gaziantepspor mağlubiyetini de değerlendiren Hamzaoğlu, şunları dile getirdi: "Aleyhimize verilen bir penaltı bizi çok etkiledi. Hem oyuncumuz gitti hem konumumuzu kaybettik. Kazandığımız moral de gitti. Direkten dönen bir top var. O kadar yakın mesafeden nasıl penaltı ve kırmızı kart kararı verildi, anlayamadık. Top ele bile değmiyor. Pozisyon penaltı olmadığı gibi kartlık bir durum da yok. Eksik kalınca toparlanamadık. Hakem iyi niyetli olabilir ama yaptığı bir hata bize pahalıya patladı. Ancak taraftarımızın coşkusu ve kaliteli takımımızla birlikte, Bursaspor başarılı olmaya devam edecek."
Gaziantepspor mağlubiyetini de değerlendiren Hamzaoğlu, şunları dile getirdi: "Aleyhimize verilen bir penaltı bizi çok etkiledi. Hem oyuncumuz gitti hem konumumuzu kaybettik. Kazandığımız moral de gitti. Direkten dönen bir top var. O kadar yakın mesafeden nasıl penaltı ve kırmızı kart kararı verildi, anlayamadık. Top ele bile değmiyor. Pozisyon penaltı olmadığı gibi kartlık bir durum da yok. Eksik kalınca toparlanamadık. Hakem iyi niyetli olabilir ama yaptığı bir hata bize pahalıya patladı. Ancak taraftarımızın coşkusu ve kaliteli takımımızla birlikte, Bursaspor başarılı olmaya devam edecek."
- 07 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 21:17
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