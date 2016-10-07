Pablo’nun kafası çalışıyor

2009-10 sezonundan beri Süper Lig'de mücadele eden (bir dönem Çin liginde oynadı) Pablo Martin Batalla geride kalan dönemde 49 gol attı. Arjantinli oyuncu 1.70 m. boyunda olmasına rağmen Süper Lig'de 49 golünün 13 tanesini kafa vuruşlarıyla atmayı (%27) başardı. Batalla bu sezon ise attığı 4 golü de kafayla attı.



