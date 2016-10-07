Bursaspor’da Osmanlıspor hazırlıkları sürüyor

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 7'nci haftasında sahasında oynayacağı Osmanlıspor maçının hazırlıkları bugün yapılan tek antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Hamza Hamzağlu nezaretinde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman, çabukluk çalışmasıyla devam etti. Daha sonra 6'ya 3 jokerli kontrol pas oyunu oynayan takım son bölümde taktik çalışma yaptı.



Sakatlığı bulunan Faty takımdan ayrı düz koşu yaparken, arka adalesinde sertleşme ve ağrı olan Josua John ise kontrol amaçlı salonda çalıştı. Furkan Özçal'a uygulanan fizik tedavi, rehabilitasyon, kuvvetlendirme ve en son uygulanan iğne tedavisinden beklenen sonuç alınamadığından ameliyat olması gündeme geldi ve Furkan takımdan ayrı çalıştı.



YARIN RAKİP BANDIRMASPOR

Bursaspor yarın 16.00'da TFF 1.Lig takımlarından Bandırmaspor ile yapacağı hazırlık maçıyla çalışmalarını sürdürecek. Hazırlık karşılaşması taraftarlara kapalı olarak yapılacak.



YÜKSEKOBA İNŞAATTAN KAPI DESTEĞİ GELDİ

Bursaspor'da önceki dönem yönetim kurulunda görev yapan Yüksek Oba İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Halil Özyürek'ten yeşil beyazlılara kapı desteği geldi. Halil Özyürek, satışta olan Timsah Arena kapılarından Güney Kale arkasında bulunan G2 numaralı kapının isim hakkını satın aldı.