 Bursaspor’da Osmanlı hazırlığı – Fotomaç – 07 Ekim 2016
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    06 Ekim 2016, Perşembe
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    ’da Osmanlı hazırlığı

    Bursaspor’da Osmanlı hazırlığı
    evinde oynayacağı Osmanlıspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmana milli takım kamplarında bulunan Harun, Kubilay, Sivok ve Del Valle katılmadı. Antrenör Yıldırım Uran'ın ise doğum günü kutlandı.




    FATY: BURSA'DA AİLE ORTAMI VAR
    'un Senegalli orta saha oyuncusu Ricardo Faty, lige iyi başladıklarını belirterek, "İniş ve çıkışlar olabilir. Önemli olan sonunda nerede olduğunuz" dedi. Antrenman öncesi anaokulu öğrencilerinin tesislere yönelik ziyaretinden duyduğu memnuniyeti de dile getiren Faty, "Bursaspor sadece bir spor kulübü değil. Burası bir aile" dedi.
    1. 07 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 21:31
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