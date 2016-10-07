Bursaspor’da Osmanlı hazırlığı
Bursaspor evinde oynayacağı Osmanlıspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmana milli takım kamplarında bulunan Harun, Kubilay, Sivok ve Del Valle katılmadı. Antrenör Yıldırım Uran'ın ise doğum günü kutlandı.
FATY: BURSA'DA AİLE ORTAMI VAR
Bursaspor'un Senegalli orta saha oyuncusu Ricardo Faty, lige iyi başladıklarını belirterek, "İniş ve çıkışlar olabilir. Önemli olan sonunda nerede olduğunuz" dedi. Antrenman öncesi anaokulu öğrencilerinin tesislere yönelik ziyaretinden duyduğu memnuniyeti de dile getiren Faty, "Bursaspor sadece bir spor kulübü değil. Burası bir aile" dedi.
FATY: BURSA'DA AİLE ORTAMI VAR
Bursaspor'un Senegalli orta saha oyuncusu Ricardo Faty, lige iyi başladıklarını belirterek, "İniş ve çıkışlar olabilir. Önemli olan sonunda nerede olduğunuz" dedi. Antrenman öncesi anaokulu öğrencilerinin tesislere yönelik ziyaretinden duyduğu memnuniyeti de dile getiren Faty, "Bursaspor sadece bir spor kulübü değil. Burası bir aile" dedi.
- 07 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 21:31
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