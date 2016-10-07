Bursa üç kez kızardı
Süper Lig'in ilk altı haftası biterken en çok kırmızı kart gören takım Bursaspor oldu. Yeşil-beyazlı ekipte son üç haftada Erdem ve İsmail Konuk (iki kez) ihraç olan isimler oldu. Yöneticiler ise "Hakemler bize karşı çok sert" dedi.
- 07 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 21:23
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