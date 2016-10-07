 Bursa üç kez kızardı – Fotomaç – 07 Ekim 2016
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    06 Ekim 2016, Perşembe
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    Bursa üç kez kızardı

    Bursa üç kez kızardı
    Süper Lig'in ilk altı haftası biterken en çok kırmızı kart gören takım oldu. Yeşil-beyazlı ekipte son üç haftada Erdem ve İsmail Konuk (iki kez) ihraç olan isimler oldu. Yöneticiler ise "Hakemler bize karşı çok sert" dedi.
    1. 07 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 21:23
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