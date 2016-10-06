"Eğer Bursaspor gibi bir kulüpseniz..."
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor'un Senegalli orta saha oyuncusu Ricardo Faty, takımın sahaya yansıttığı futbola yönelik eleştirilerle ilgili, "Bursaspor gibi bir kulüpseniz, Bursaspor gibi bir takımında oynuyorsanız, bilirsiniz ki diğer takımlardan daha önemlidir sonuçlar. Önce sonucu almaya odaklanırsınız." dedi.
Senegalli oyuncu, "Ligde alınan galibiyetlerin ardından camiada bazı kesimler tarafından şampiyonluk kelimesi de telaffuz edilmeye başlandı. Şampiyonluk Bursaspor'a ne kadar uzak, ne kadar yakın?" şeklindeki soru üzerine, "Biz profesyonel oyuncular olarak elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz ama bu tarz kelimeleri kullanmak bizim önceliğimiz değil. Biz profesyonel futbolcuların önceliği her zaman önümüzdeki karşılaşmaya hazırlanmak, hafta hafta elimizden gelinin en iyisini yapmaya ve kendimizi geliştirmeye çalışmak." ifadelerini kullandı.
Faty, takımın sahaya yansıttığı futbolun çok eleştirildiğinin belirtilmesi üzerine, şunları kaydetti:
"Bu tarz eleştirileri anlayışla karşılayabiliyorum. Kadromuzun tamamı olmasa da belli bir kısmını sezon başında değiştirdik. Bu uyumu güzel futbola dönüştürmek bir anda olabilecek bir şey değil. Dolayısıyla belli bir zaman gerekebiliyor. Bursaspor gibi bir kulüpseniz, Bursaspor gibi bir takımında oynuyorsanız, bilirsiniz ki diğer takımlardan daha önemlidir sonuçlar. Önce sonucu almaya odaklanırsınız. Üzerimizdeki skor ve puan baskısı azaldığı zaman mutlaka daha güzel futbol oynamaya kilitlenebiliriz. Şimdilik saha şartları, rakibimizin bize oluşturabileceği tehditleri ele aldığımızda, iyi bir futbol yerine doğru bir futbol oynamaya çalışıyoruz. Şu anki önceliğimiz o. Çünkü puanları toplamamız ve sıralamada yükselmeye devam etmemiz gerekiyor."
Antrenman öncesi anaokulu öğrencilerinin tesislere yönelik ziyaretinden duyduğu memnuniyeti de dile getiren Faty, "Bursaspor sadece bir spor kulübü değil, aynı zamanda bir şehrin heyecanını, bir şehrin gençliğini de temsil ediyor. Kendi çocuklarımızı, bu şehrin çocuklarını burada mutlu etmek de çok güzeldi. Çok güzel de bir jest yapmışlar. Bizim yüzlerimizi maskeleştirip kendi suretleri haline getirmişler. Güzel bir jestti, çok mutlu olduk." diye konuştu.
Kaynak: AA
- 06 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 15:09
- Deli saçması
Toplam 1
Yorum
tufan ayvalık BÜYÜK TRABZON ÖNÜMÜZDEKİ GELECEK SEZON KESİN ŞAMPİYON HEMDE YÜZDE YÜZ ŞAMPİYON SÜPER LİĞ TE
- Liderden mesaj var
Toplam 2
Yorum
orhan Bu takımın arkasında seyircisi var mı, türübinleri doluyor mu? eğer yoksa bu başarı uzun sürmez.
- Tolga Melo’yu sildi
Toplam 2
Yorum
Aslan Zamanla daha iyi olacak,Güclü fizigini iyi kullaniyor,birde sutlarini gelistirirse süper olur
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