 Efsane olmak istiyorum – Fotomaç – 06 Ekim 2016
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    06 Ekim 2016, Perşembe
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    Efsane olmak istiyorum

    Efsane olmak istiyorum

    Performansıyla yeşil-beyazlıların başarısında büyük pay sahibi olan Harun, “’de başka takımda oynamak istemem. Umarım uzun yıllar Bursa’ya hizmet ederim” dedi.

    Geçtiğimiz sezondan bu yana gösterdiği başarılı performansla Bursaspor'da eldivenleri giyen Harun Tekin'den gelecekle ilgili önemli sözler... Yeşil-beyazlı kulüpte efsane olmak istediğini söyleyen 27 yaşındaki file bekçisi, "Bir kalecinin Avrupa'ya transferinin çok zor olduğunu düşünüyorum. 'de de 'dan başka bir takımın formasını giymek istemem. Umarım uzun yıllar daha bu kulübe hizmet ederim" açıklamasını yaptı.
    1. 06 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:14
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