Bursaspor'dan Suriye'ye yardım eli
Bursasporlu taraftarlar, Suriye'ye ulaştırılmak üzere ilaç ve tıbbi malzeme yardımı kampanyası düzenledi.
Bursaspor'un Teksas tribün lideri Selim Kurtulan, AA'ya yaptığı açıklamada, Bursasporlu taraftarlar olarak geçmişte çeşitli sosyal sorumluluk projelerine imza attıklarını söyledi.
Son dönemde özellikle Suriye'ye yönelik giyecek ve yiyecek yardımında bulunduklarını anımsatan Kurtulan, "Bizler Teksas tribünü olarak haftada bir veya iki yardım tırını Suriye'ye gönderiyoruz. Ancak son dönemde bölgede ilaç ve tıbbı malzemeye de çok ihtiyaç olduğunu öğrendik. Bu kapsamda şimdi de ilaç ve tıbbı malzeme yardımı kampanyası düzenlemeye karar verdik." dedi.
Kurtulan, ilaç ve tıbbı malzemelerin ligin 7. haftasında Bursa Büyükşehir Stadı'nda oynanacak Osmanlıspor maçı öncesinde stat çevresinde olacak tırlarda toplanacağını dile getirerek, "Bunun dışında Bursaspor Kulübü ile de görüştük. Başkanımız ve yönetim kurulumuz bizlere Bursastore mağazalarını da açtı. Kendilerine de teşekkür ediyoruz. Yardımseverler ilaç ve tıbbı malzemeleri buralara da teslim edebilirler. Osmanlıspor maçının ardından topladığımız yardımları gerekli kontrollerini yaptırdıktan sonra Suriye'ye göndereceğiz." diye konuştu.
"YARDIMIN RENGİ OLMAZ"
Kurtulan, toplumun her kesiminden bu kampanyaya destek olmalarını istediklerini vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:
"Olayı sadece Bursasporlu taraftarlar olarak düşünmeyelim. Yardımın rengi olmaz. Sadece Bursasporlu taraftarları değil tüm takım taraftarlarını kampanyamıza destek vermeye davet ediyoruz. Ankaragücülü kardeşlerimiz kampanyaya destek vereceklerini bize ilettiler. Onlar ilaç ve tıbbı malzeme yardımı toplamaya başladı. Kampanyamız herkese açık. Tüm takım taraftarlarından destek istiyoruz. Bugünlerde birlik ve beraberlik içinde olmamız gerekiyor. Bunu sağlamalıyız. Ben kampanyaya gerekli ilginin gösterileceğine yürekten inanıyorum."
- 06 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 19:01
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Yorum
izleyici mehmet ekici ya da diğer tüm orta saha oyuncularını göndermek lazım "ekici egosu" daha önce de bu takımı yarım bıraktı hatırlayalım..!
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Yorum
BJK 1903 ne yapmis acikcasi fenerli oyuncular gibi hakeme küfürlermi etmis bakiyorum TS gelince cezalar katlaniyor fenere gelince cezalar 4/ 1 düsüyor bravo PDFK sana yoksa ( FB-PDFK ) mi desek dogru yaziklar olsun arkadas biz ÜLKEDE adalet istiyoruz neye istiyorsak benim bildigim PFDK üylerin cok eski hakimler ve savcilardan kurulu iste bunlarin nerdese yarim asirdir adalet anlayislari bumus ne bekliyorsunuz tek kelime yaziklafr olsun onlara.
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Toplam 13
Yorum
alen kafayı yemıs bu adam ya mehmet topal 2--3 haftadır cok dususte tamam dıyelım kı yazdın onun pekı ozan nedır kardesım ya tolga cogercı gıbı bı adam varken bu kadro en az 3*5 tane yer
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