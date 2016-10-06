Bursaspor'dan Suriye'ye yardım eli

Bursaspor'un Teksas tribün lideri Selim Kurtulan, AA'ya yaptığı açıklamada, Bursasporlu taraftarlar olarak geçmişte çeşitli sosyal sorumluluk projelerine imza attıklarını söyledi.

Son dönemde özellikle Suriye'ye yönelik giyecek ve yiyecek yardımında bulunduklarını anımsatan Kurtulan, "Bizler Teksas tribünü olarak haftada bir veya iki yardım tırını Suriye'ye gönderiyoruz. Ancak son dönemde bölgede ilaç ve tıbbı malzemeye de çok ihtiyaç olduğunu öğrendik. Bu kapsamda şimdi de ilaç ve tıbbı malzeme yardımı kampanyası düzenlemeye karar verdik." dedi.

Kurtulan, ilaç ve tıbbı malzemelerin ligin 7. haftasında Bursa Büyükşehir Stadı'nda oynanacak Osmanlıspor maçı öncesinde stat çevresinde olacak tırlarda toplanacağını dile getirerek, "Bunun dışında Bursaspor Kulübü ile de görüştük. Başkanımız ve yönetim kurulumuz bizlere Bursastore mağazalarını da açtı. Kendilerine de teşekkür ediyoruz. Yardımseverler ilaç ve tıbbı malzemeleri buralara da teslim edebilirler. Osmanlıspor maçının ardından topladığımız yardımları gerekli kontrollerini yaptırdıktan sonra Suriye'ye göndereceğiz." diye konuştu.

"YARDIMIN RENGİ OLMAZ"

Kurtulan, toplumun her kesiminden bu kampanyaya destek olmalarını istediklerini vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Olayı sadece Bursasporlu taraftarlar olarak düşünmeyelim. Yardımın rengi olmaz. Sadece Bursasporlu taraftarları değil tüm takım taraftarlarını kampanyamıza destek vermeye davet ediyoruz. Ankaragücülü kardeşlerimiz kampanyaya destek vereceklerini bize ilettiler. Onlar ilaç ve tıbbı malzeme yardımı toplamaya başladı. Kampanyamız herkese açık. Tüm takım taraftarlarından destek istiyoruz. Bugünlerde birlik ve beraberlik içinde olmamız gerekiyor. Bunu sağlamalıyız. Ben kampanyaya gerekli ilginin gösterileceğine yürekten inanıyorum."