 Bursaspor’dan PFDK’ya itiraz – Fotomaç – 06 Ekim 2016
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    06 Ekim 2016, Perşembe
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    ’dan PFDK’ya itiraz

    Bursaspor’dan PFDK’ya itiraz
    geçtiğimiz hafta Gaziantep'e 3-1 yenildikleri maçta kırmızı kart gören Erdem Özgenç için harekete geçti. Futbolcunun ceza almasının önüne geçmek isteyen yeşilbeyazlılar, kırmızı kartın tüm sonuçlarının ortadan kaldırılması için PFDK'ya başvuruda bulundu.

    ARENA'YA SUNİ GÜNEŞ
    Yeşil-beyazlılar, Timsah Arena'da zemin problemini çözmeyi hedefliyor. Daha önce yaşanan sıkıntıların tekrarlamaması için harekete geçen , suni güneş sistemi çalıştırmaya başladı. Resmi siteden yapılan açıklamada da problemlerin çözüme kavuşturulacağı ifade edildi.
    1. 06 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:15
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