Panter Harun!
Bursaspor kalecisi Harun Tekin Süper Lig'de kalesine gelen son 4 penaltıyı çıkardı. Geçen sezon 25. hafta Eto'o, 28.haftada Gomez'in penaltı vuruşlarını çıkaran (dönen toplar gol oldu) Harun bu sezon da Kasımpaşa maçında Tunay ve Gaziantepspor maçında Ghilas'ın penaltılarını çıkardı.
- 05 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 22:01
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- RvP doğruyu gördü
Toplam 8
Yorum
007 adam oynamak istemiyor..koşuşundan anlarsın ya adamın sahadaki hali tavrı beni yollayın diyo..
- Beşiktaş’tan Fernandao bombası!
Toplam 50
Yorum
serdarbaba bence bjkya tam gerekli olan topcu oyun sistemine uyar patlar gider demedi demeyin
- Karşıma çıkma çalımı yersin
Toplam 14
Yorum
öğretici amrabatı seyrettim hafta sonu , premier ligde önüne gelene basıyordu çalımı , vuruyordu kırbacı , yapıyordu asisti .......
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