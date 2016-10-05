 Panter Harun! – Fotomaç – 05 Ekim 2016
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HEPSİ
    05 Ekim 2016, Çarşamba
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    Panter Harun!

    Panter Harun!
    kalecisi Harun Tekin Süper Lig'de kalesine gelen son 4 penaltıyı çıkardı. Geçen sezon 25. hafta Eto'o, 28.haftada Gomez'in penaltı vuruşlarını çıkaran (dönen toplar gol oldu) Harun bu sezon da maçında Tunay ve maçında Ghilas'ın penaltılarını çıkardı.
    1. 05 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:01
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