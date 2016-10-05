 Emre sevinci – Fotomaç – 05 Ekim 2016
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    05 Ekim 2016, Çarşamba
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    Emre sevinci

    Emre sevinci
    Kulüp Doktoru Hakan Ayaz, sakatlıkları süren isimlerden Deniz Yılmaz'ın durumunun iyi olduğunu, Almanya'da tedavi gören Emre Taşdemir'in ise 2 hafta sonra Bursa'ya döneceğini söyledi. Emre'nin iyileşmesi ise teknik heyeti sevindirdi.
    1. 05 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:04
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