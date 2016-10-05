Emre sevinci
Bursaspor Kulüp Doktoru Hakan Ayaz, sakatlıkları süren isimlerden Deniz Yılmaz'ın durumunun iyi olduğunu, Almanya'da tedavi gören Emre Taşdemir'in ise 2 hafta sonra Bursa'ya döneceğini söyledi. Emre'nin iyileşmesi ise teknik heyeti sevindirdi.
- 05 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 22:04
FOTOMAÇ GÜNDEM
- RvP doğruyu gördü
Toplam 8
Yorum
007 adam oynamak istemiyor..koşuşundan anlarsın ya adamın sahadaki hali tavrı beni yollayın diyo..
- Beşiktaş’tan Fernandao bombası!
Toplam 50
Yorum
serdarbaba bence bjkya tam gerekli olan topcu oyun sistemine uyar patlar gider demedi demeyin
- Karşıma çıkma çalımı yersin
Toplam 14
Yorum
öğretici amrabatı seyrettim hafta sonu , premier ligde önüne gelene basıyordu çalımı , vuruyordu kırbacı , yapıyordu asisti .......
Emre sevinci haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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