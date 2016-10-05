 Bursaspor’dan Erdem itirazı – Fotomaç – 05 Ekim 2016
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    05 Ekim 2016, Çarşamba
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    ’dan Erdem itirazı

    Bursaspor’dan Erdem itirazı

    Kulübü, sağ bek oyuncusu Erdem Özgenç'in maçında gördüğü kırmızı kartın iptal edilmesi için Futbol Federasyonu'na başvurdu.

    Yeşil beyazlı kulübün internet sitesinde yapılan açıklama şöyle:

    " Toto Süper Ligin 6'ıncı haftası'nda, Gaziantep deplasmanında oynadığı maç sırasında, haksız gördüğü kırmızı kartla oyundan atılan futbolcu Erdem Özgenç ile ilgili olarak, kırmızı kartın bütün sonuçlarının ortadan kaldırılması hususunda PFDK'ya gereken başvuru yapılmıştır. PFDK'ya sevk söz konusu olmayan durumlarla tatbik edilen bir maç oynamama cezasının, benzer durumlarda verilen kararları da emsal göstermek suretiyle uygulanmaması yönündeki itirazımızı tamamlamış bulunmaktayız.
    1. 05 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:06
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