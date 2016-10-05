Bursaspor’dan Erdem itirazı
Bursaspor Kulübü, sağ bek oyuncusu Erdem Özgenç'in Gaziantepspor maçında gördüğü kırmızı kartın iptal edilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurdu.
Yeşil beyazlı kulübün internet sitesinde yapılan açıklama şöyle:
"Spor Toto Süper Ligin 6'ıncı haftası'nda, Gaziantep deplasmanında oynadığı maç sırasında, haksız gördüğü kırmızı kartla oyundan atılan futbolcu Erdem Özgenç ile ilgili olarak, kırmızı kartın bütün sonuçlarının ortadan kaldırılması hususunda PFDK'ya gereken başvuru yapılmıştır. PFDK'ya sevk söz konusu olmayan durumlarla tatbik edilen bir maç oynamama cezasının, benzer durumlarda verilen kararları da emsal göstermek suretiyle uygulanmaması yönündeki itirazımızı tamamlamış bulunmaktayız.
"Spor Toto Süper Ligin 6'ıncı haftası'nda, Gaziantep deplasmanında oynadığı maç sırasında, haksız gördüğü kırmızı kartla oyundan atılan futbolcu Erdem Özgenç ile ilgili olarak, kırmızı kartın bütün sonuçlarının ortadan kaldırılması hususunda PFDK'ya gereken başvuru yapılmıştır. PFDK'ya sevk söz konusu olmayan durumlarla tatbik edilen bir maç oynamama cezasının, benzer durumlarda verilen kararları da emsal göstermek suretiyle uygulanmaması yönündeki itirazımızı tamamlamış bulunmaktayız.
- 05 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 10:06
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- İşte o sözleşme
Toplam 7
Yorum
uAndm Adam'ı GS dan koparmak için fenerlisi bjklısı birlik olmuştunuz ne çabuk unuttunuz. Şimdi de göndermek için hesap içinde aynı ekip, tazminatı vermemek için haberler yapılıyor ...
- Yanal'a tam destek
Toplam 5
Yorum
mehmet akyağcı yönetim arkandayız dediyse gitmesi yakındır. sabır sabır sabır.
- 4-4-2’ye dönüş
Toplam 8
Yorum
kubilay62 Muslera - Cavanda - Serdar - Hakan - Carole - Tolga - Selçuk - Sneijder - Bruma - Eren - Podolski ... sağbek, solbek mecburiyetten
Bursaspor’dan Erdem itirazı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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