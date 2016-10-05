Bursaspor'da mesai başladı
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Osmanlıspor'u konuk edecek Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına başladı.
Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Tempolu koşu ve koordinasyon çalışması ile devam eden idman, 6'ya 3 kontrol pas oyunuyla tamamlandı.
Milli takım kamplarında bulunan Harun Tekin, Kubilay Kanatsızkuş, Tomas Sivok ve Yonathan Del Valle antrenmanda yer almazken, sakatlığı bulunan Ricardo Faty ise takımdan ayrı koşu yaptı.
Yeşil-beyazlılar, Osmanlıspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.
- 05 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 21:22
FOTOMAÇ GÜNDEM
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