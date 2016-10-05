Bursaspor, İngilizce öğrenecek
Bursaspor, yabancı dil eğitimi için American Life Dil Okulları’yla sponsorluk anlaşmasına imza attı.
Özlüce Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısına Bursaspor Başkanı Ali Ay, American Life Bursa Şube Sorumlusu Esat Yalduz, Dış İlişkiler ve Pazarlamadan Sorumlu Asbaşkan Fatih Korkmaz ile genç futbolcu Ertuğrul Ersoy katıldı. Başkan Ali Ay, bu anlaşmanın kulüp için çok önemli olduğuna vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:
"Futbolcularımızın ve çalışan arkadaşlarımızın dil eğitimi için American Life Dil Okullarıyla sözleşme imzalayacağız. Amacımız çalışanlarımızın İngilizce öğrenmeleri, hocalarımızın, futbolcumuzun ve işin en güzel tarafız alt yapıda eğitim gören futbolcularımızın da bu eğitimden faydalanması. Herhalde Vakıfköy'de de bir sınıf açıldı. Orada da çocuklarımız lisan eğitimlerini alacaklar. Bir söz vardır bir lisan bir insan, iki lisan iki insan diye. Ben burada özellikle Esat Bey ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Bizlere bu imkanı verdikleri için ve Bursaspor'a sponsorluk yaptıkları için. Bütün Bursaspor çalışanlarına futbolcu ve hocalarına hayırlı uğurlu olsun, teşekkür ediyoruz."
"Bursaspor ile çalışmak bizim için şereftir"
American Life Bursa Şube Sorumlusu Esat Yalduz ise, "Şehrimizin en önemli marka değeri olan Bursaspor ile böyle bir çalışmayı devam ettirmekten bizim için şeref ve gurur. Bursaspor globalleşen bir marka. Kulüpte çalışan arkadaşlarımızın dünya çapındaki organizasyonlarda görev alırken yabancı dil konusunda geri kalmamaları, sporcuların yabancı dil konuşma noktasında eksik kalmamaları bizim için çok önemli. Bu anlamda Enes Ünal örneğini verebiliriz. Kendisi Hollanda'da Bursaspor'u çok güzel temsil ediyor. Bizimle çalıştığınız için çok teşekkür ediyorum. Şehrimizin en önemli markasına biz de destek verebilirsek çok mutlu olacağız" diye konuştu.
"Enes Ünal Hollanda'da gururumuz oldu"
Dış İlişkiler ve Pazarlamadan Sorumlu Asbaşkan Fatih Korkmaz da, "Bu sözleşme ile bizim büyük bir camia, büyük bir kulüp olduğumuzu ve eğitimin ne kadar önemli olduğu göstermiş oluyoruz. Sadece İngilizce değil İspanyolca eğitimi de olacak. Esat Bey'in dediği gibi önümüzde Enes örneği var. Hollanda liginde ve bizim gururumuz, yabancı dil sorunu yok. Altyapıda olan futbolcularımızın da yabancı dil sorunlarının olmaması Bursasporumuza çok büyük katkı sağlayacak. İnşallah bunun devamı olur, çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.
"Benim gibi gençler için çok önemli bir anlaşma"
Genç oyuncu Ertuğrul Ersoy ise, Bursaspor'un altyapısının her yerde konuşulduğunu ve çok özel topraklara sahip olduğunu ifade ettiği konuşmasında şu sözlere yer verdi:
"Milli takımlara gidiyoruz, yurt dışında turnuvalar oluyor. Biz gençler için yabancı dil çok önemli. Kendimden biliyorum benim için eksiklikti. Benim ve benim gibi gençlerin gelişimim, altyapıdaki arkadaşlarımızın gelişimi, dil eksiği olan ağabeylerimizin yabancı dillerini geliştirmeleri açısından önemli bir anlaşma oldu. Ben de bu imkanı kullanmak istiyorum. Benim hedeflerim var ve bunu her zaman dile getiriyorum. Bu kulübü yurt dışında da en iyi şekilde temsil etmek istiyorum."
"Futbolcularımızın ve çalışan arkadaşlarımızın dil eğitimi için American Life Dil Okullarıyla sözleşme imzalayacağız. Amacımız çalışanlarımızın İngilizce öğrenmeleri, hocalarımızın, futbolcumuzun ve işin en güzel tarafız alt yapıda eğitim gören futbolcularımızın da bu eğitimden faydalanması. Herhalde Vakıfköy'de de bir sınıf açıldı. Orada da çocuklarımız lisan eğitimlerini alacaklar. Bir söz vardır bir lisan bir insan, iki lisan iki insan diye. Ben burada özellikle Esat Bey ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Bizlere bu imkanı verdikleri için ve Bursaspor'a sponsorluk yaptıkları için. Bütün Bursaspor çalışanlarına futbolcu ve hocalarına hayırlı uğurlu olsun, teşekkür ediyoruz."
"Bursaspor ile çalışmak bizim için şereftir"
American Life Bursa Şube Sorumlusu Esat Yalduz ise, "Şehrimizin en önemli marka değeri olan Bursaspor ile böyle bir çalışmayı devam ettirmekten bizim için şeref ve gurur. Bursaspor globalleşen bir marka. Kulüpte çalışan arkadaşlarımızın dünya çapındaki organizasyonlarda görev alırken yabancı dil konusunda geri kalmamaları, sporcuların yabancı dil konuşma noktasında eksik kalmamaları bizim için çok önemli. Bu anlamda Enes Ünal örneğini verebiliriz. Kendisi Hollanda'da Bursaspor'u çok güzel temsil ediyor. Bizimle çalıştığınız için çok teşekkür ediyorum. Şehrimizin en önemli markasına biz de destek verebilirsek çok mutlu olacağız" diye konuştu.
"Enes Ünal Hollanda'da gururumuz oldu"
Dış İlişkiler ve Pazarlamadan Sorumlu Asbaşkan Fatih Korkmaz da, "Bu sözleşme ile bizim büyük bir camia, büyük bir kulüp olduğumuzu ve eğitimin ne kadar önemli olduğu göstermiş oluyoruz. Sadece İngilizce değil İspanyolca eğitimi de olacak. Esat Bey'in dediği gibi önümüzde Enes örneği var. Hollanda liginde ve bizim gururumuz, yabancı dil sorunu yok. Altyapıda olan futbolcularımızın da yabancı dil sorunlarının olmaması Bursasporumuza çok büyük katkı sağlayacak. İnşallah bunun devamı olur, çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.
"Benim gibi gençler için çok önemli bir anlaşma"
Genç oyuncu Ertuğrul Ersoy ise, Bursaspor'un altyapısının her yerde konuşulduğunu ve çok özel topraklara sahip olduğunu ifade ettiği konuşmasında şu sözlere yer verdi:
"Milli takımlara gidiyoruz, yurt dışında turnuvalar oluyor. Biz gençler için yabancı dil çok önemli. Kendimden biliyorum benim için eksiklikti. Benim ve benim gibi gençlerin gelişimim, altyapıdaki arkadaşlarımızın gelişimi, dil eksiği olan ağabeylerimizin yabancı dillerini geliştirmeleri açısından önemli bir anlaşma oldu. Ben de bu imkanı kullanmak istiyorum. Benim hedeflerim var ve bunu her zaman dile getiriyorum. Bu kulübü yurt dışında da en iyi şekilde temsil etmek istiyorum."
- 05 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 15:53
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Aboubakar, Gomez'i aratmaz
Toplam 4
Yorum
Kar Beşiktaşın bundan sonraki ilk 11 i, Fabri, Caner, Tosic, Marselo, Beck, Atiba, Tolga , Ozi, Kerim, Abu, O7 Takımda en az 4 uzun olması gerekiyor. Bunlar; Atiba,Beck, Tosic, Marselo
- Aatıf pes etmiyor
Toplam 3
Yorum
MEHMET JOSEF VE OZAN'IN YERİNDE AATİF İLE ALPER OYNAMALI....
- İşte o sözleşme
Toplam 22
Yorum
krtl Demirören Beşiktaşı batırdı şimdi türk futbolunu batırıyor
Bursaspor, İngilizce öğrenecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.