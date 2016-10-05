 Aatıf’a veto! – Fotomaç – 05 Ekim 2016
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    05 Ekim 2016, Çarşamba
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    Aatıf’a veto!

    Aatıf’a veto!
    Kulübü, Fenerbahçe'den ayrılma kararı aldığı ve devre arasında Bursaspor'a kiralanacağı iddia edilen Aatıf Chahechouhe ile ilgili çıkan iddialara cevap verdi. Yapılan açıklamada, "Aatıf şu anda gündemimizde olan bir oyuncu değildir" denildi.
    1. 05 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:03
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