 Tomas Necid’e milli takım şoku – Fotomaç – 04 Ekim 2016
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    04 Ekim 2016, Salı
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    Tomas Necid’e milli takım şoku

    Tomas Necid’e milli takım şoku

    ’da forma şansı bulmakta güçlük çeken Çek oyuncu Tomas Necid’e bir şok da ülkesinin milli takımından geldi. Golcü isim, Çek Cumhuriyeti’nin Almanya ve Azerbaycan ile oynayacağı maçların kadrosuna dahil edilmedi.

    Yeşil-beyazlı takımda bu sezon performansıyla beklentilerin altında kalan ve ligde son 3 maçtır forma giyemeyen golcü oyuncu Tomas Necid, ülkesinin milli takımına da davet edilmedi. Ligde en son golünü 8 ay önce kaydeden 27 yaşındaki oyuncu, Çek Cumhuriyeti'nin Almanya ve Azerbaycan ile oynayacağı Dünya Kupası Elemeleri maçlarının kadrosuna dahil edilmedi. Yıldız isim, grubun ilk maçında oynanan Kuzey İrlanda karşılaşmasında kadroda yer almış ve 68. dakikada Skoda'nın yerine oyuna dahil olmuştu.

    milli takımlara 4 oyuncu gönderdi
    Öte yandan yeşil-beyazlı takımda A Milli Takımı'na Harun Tekin, Ümit Milli Takımı'na Kubilay Kanatsızkuş, Çek Cumhuriyeti Milli Takımı'na Tomas Sivok ve Venezuela Milli Takımı'na ise Yonathan del Valle davet edilmişti.
    1. 04 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 13:58
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