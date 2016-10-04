Tomas Necid’e milli takım şoku
Bursaspor’da forma şansı bulmakta güçlük çeken Çek oyuncu Tomas Necid’e bir şok da ülkesinin milli takımından geldi. Golcü isim, Çek Cumhuriyeti’nin Almanya ve Azerbaycan ile oynayacağı maçların kadrosuna dahil edilmedi.
Yeşil-beyazlı takımda bu sezon performansıyla beklentilerin altında kalan ve ligde son 3 maçtır forma giyemeyen golcü oyuncu Tomas Necid, ülkesinin milli takımına da davet edilmedi. Ligde en son golünü 8 ay önce kaydeden 27 yaşındaki oyuncu, Çek Cumhuriyeti'nin Almanya ve Azerbaycan ile oynayacağı Dünya Kupası Elemeleri maçlarının kadrosuna dahil edilmedi. Yıldız isim, grubun ilk maçında oynanan Kuzey İrlanda karşılaşmasında kadroda yer almış ve 68. dakikada Milan Skoda'nın yerine oyuna dahil olmuştu.
Bursaspor milli takımlara 4 oyuncu gönderdi
Öte yandan yeşil-beyazlı takımda Türkiye A Milli Takımı'na Harun Tekin, Ümit Milli Takımı'na Kubilay Kanatsızkuş, Çek Cumhuriyeti Milli Takımı'na Tomas Sivok ve Venezuela Milli Takımı'na ise Yonathan del Valle davet edilmişti.
Bursaspor milli takımlara 4 oyuncu gönderdi
Öte yandan yeşil-beyazlı takımda Türkiye A Milli Takımı'na Harun Tekin, Ümit Milli Takımı'na Kubilay Kanatsızkuş, Çek Cumhuriyeti Milli Takımı'na Tomas Sivok ve Venezuela Milli Takımı'na ise Yonathan del Valle davet edilmişti.
- 04 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 13:58
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''En güçlü aday biziz''
Toplam 5
Yorum
hatırla her seferinde 8 golü hatırlatıyorlar arsenal dortmund istese gs ye 8 atardı adamlar 4-0 dan sonra geriye çekilip orta alanda top çevirdiler
- Beşiktaş’tan Fernandao bombası!
Toplam 33
Yorum
Hakan Koş gel transfer sezonunu bile bekleme güneşte sanki pasta cila var :)))))
- Gole sevindi aşağı attılar!
Toplam 2
Yorum
Cenk Medeniyet buysa kalsın biz almayalım
Tomas Necid’e milli takım şoku haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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