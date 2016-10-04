 Resmi siteden açıklandı – Fotomaç – 04 Ekim 2016
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    04 Ekim 2016, Salı
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    Resmi siteden açıklandı

    Resmi siteden açıklandı

    'un 2016-2017 sezonu kombine bilet satışlarının 9 Ekim Pazar günü sona ereceği açıklandı.

    Yeşil-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "2016-2017 Toto Süper Lig Sezonu kombine bilet satışlarımız 9 Ekim 2016 Pazar günü saat 19.00'da sona erecektir. Taraftarımız, kombine bilet yüklemelerini Timsah Arena'da bulunan kombine satış noktasından yapabilirler."

    Toplamda 10 bin 500 civarında kombine satan , Passolig satışlarında ise 81 bin 256'lık rakam ile 6. sırada bulunuyor.
    1. 04 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 11:33
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