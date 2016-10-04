Resmi siteden açıklandı
Bursaspor'un 2016-2017 sezonu kombine bilet satışlarının 9 Ekim Pazar günü sona ereceği açıklandı.
"2016-2017 Spor Toto Süper Lig Sezonu kombine bilet satışlarımız 9 Ekim 2016 Pazar günü saat 19.00'da sona erecektir. Taraftarımız, kombine bilet yüklemelerini Timsah Arena'da bulunan kombine satış noktasından yapabilirler."
Toplamda 10 bin 500 civarında kombine satan Bursaspor, Passolig satışlarında ise 81 bin 256'lık rakam ile 6. sırada bulunuyor.
- 04 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 11:33
- Beşiktaş’tan Fernandao bombası!
Toplam 26
Yorum
tabiiki olur olmasınada Beşiktaşa ağır siklet güreşçisi olarak alabiliriz iyi çalışırsa 2 seneye avrupa şampiyonudahi olabilir
- 48 takımlı Dünya Kupası...
Toplam 1
Yorum
forever1903 takimlar o kadar organisasyon yapsin ondan sonra, bir macda elen güle güle, para kazanacagiz diye neler yapiyorlar
- 'Paralel yapıya müsaade etmem'
Toplam 4
Yorum
........... FİKRET DİYE YAZILIR ORMANCI DİYE OKUNUR. HER İŞİ BELEŞ. STAT BELEŞ, TRANSFER PARASI BELEŞ, ARTIK BAŞKA BİR ŞEY İSTEMESİ LAZIM. DEMİR ÖREN VE HAKEMLER ARKASINDA. AMA ORMANCI BU SENE ŞAMPİYONLUK YOK. SIRANIZ 2. LİK ŞAMPİYONLUK SIRASI FB. NİN. KANKALAR ÖYLE ANLAŞMIŞ. FB İKİNCİ OLUNCA SESSİZ DURMASININ SEBEBİ BUDUR.
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