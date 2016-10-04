 PFDK'ya kırmızı kart başvurusu – Fotomaç – 04 Ekim 2016
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    04 Ekim 2016, Salı
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    PFDK'ya kırmızı kart başvurusu

    PFDK'ya kırmızı kart başvurusu

    Kulübü, maçında kırmızı kart görerek oyun dışında kalan futbolcusu Erdem Özgenç için PFDK'ya başvuru yaptı.

    Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    " Toto Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep deplasmanında oynadığımız maç sırasında haksız gördüğü kırmızı kartla oyundan atılan futbolcumuz Erdem Özgenç ile ilgili olarak kırmızı kartın bütün sonuçlarının ortadan kaldırılması hususunda PFDK'ya gereken başvuru yapılmıştır. PFDK'ya sevk söz konusu olmayan durumlarla tatbik edilen bir maç oynamama cezasının, benzer durumlarda verilen kararları da emsal göstermek suretiyle uygulanmaması yönündeki itirazımızı tamamlamış bulunmaktayız."

    1. 04 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:16
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