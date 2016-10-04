PFDK'ya kırmızı kart başvurusu

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep deplasmanında oynadığımız maç sırasında haksız gördüğü kırmızı kartla oyundan atılan futbolcumuz Erdem Özgenç ile ilgili olarak kırmızı kartın bütün sonuçlarının ortadan kaldırılması hususunda PFDK'ya gereken başvuru yapılmıştır. PFDK'ya sevk söz konusu olmayan durumlarla tatbik edilen bir maç oynamama cezasının, benzer durumlarda verilen kararları da emsal göstermek suretiyle uygulanmaması yönündeki itirazımızı tamamlamış bulunmaktayız."