 NECiD KAYIP! – Fotomaç – 04 Ekim 2016
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    04 Ekim 2016, Salı
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    NECiD KAYIP!

    NECiD KAYIP!
    Timsahlar'ın Çek yıldızı Tomas Necid, ligdeki son 3 maçta şans bulamazken en son şubat ayında oynanan Başakşehir karşılaşmasında gol sevinci yaşamıştı. Sezon başında ayrılması gündeme gelen ancak yönetimin istediği teklifleri alamadığı için takımda kalan Necid, en son 3. haftadaki F.Bahçe maçında 89'da oyuna girdi.
    1. 04 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:17
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