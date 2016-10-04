Bursaspor’da izin bitiyor

Cumartesi günü Gaziantepspor'a 3-2 yenilerek üst üste 3 maçlık galibiyet serisi son bulan Bursaspor'da milli maçlar nedeniyle verilen 3 günlük izin bitecek, yeşil beyazlyı takım, yarın 18.30'da bir antrenman yapacak.



Haftanın ilk çalışmasına milli takımlara davet edilen kaleci Harun Tekin, Kubilay Kanatsızkuş, Tomas Sivok ile Del Valle katılmayacak. Milli futbolcular, gelecek hafta takımla antrenman yapacak.