Bursaspor’da izin bitiyor
Bursaspor, ligde gelecek hafta sahasında oynayacağı Osmanlıspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın Özlüce Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla başlayacak.
Cumartesi günü Gaziantepspor'a 3-2 yenilerek üst üste 3 maçlık galibiyet serisi son bulan Bursaspor'da milli maçlar nedeniyle verilen 3 günlük izin bitecek, yeşil beyazlyı takım, yarın 18.30'da bir antrenman yapacak.
Haftanın ilk çalışmasına milli takımlara davet edilen kaleci Harun Tekin, Kubilay Kanatsızkuş, Tomas Sivok ile Del Valle katılmayacak. Milli futbolcular, gelecek hafta takımla antrenman yapacak.
- 04 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 11:10
- Gündüz maçı tuttu
Toplam 3
Yorum
GSli1905 Valla kardeş haklısın ama bu saatten sonra bize gece 12ye maç koysalar yine yeneriz yine yeneriz. GS şampiyonluğa inandı mı gerisi boş!
- Niye bornoz giydiler?
Toplam 2
Yorum
Aslan AKILLICA YAPILMIS BIR GURUP TARAFTARIMIZIN GÜZEL ORGANIZASYONU.STADA BÖYLE GELIN, YAKICI,PATLAYICI vs vs MADDELERLE DEGIL.BU GÖRÜNTÜ GÜZEL
- Kaleyi gören vuruyor
Toplam 3
Yorum
aasddsfdgf zaten çok sut atarsan golu bulursun geçen sene takım şut çekmiodu
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