 Bursaspor’da izin bitiyor – Fotomaç – 04 Ekim 2016
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    04 Ekim 2016, Salı
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    ’da izin bitiyor

    Bursaspor’da izin bitiyor

    , ligde gelecek hafta sahasında oynayacağı Osmanlıspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın Özlüce Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla başlayacak.

    Cumartesi günü 'a 3-2 yenilerek üst üste 3 maçlık galibiyet serisi son bulan 'da milli maçlar nedeniyle verilen 3 günlük izin bitecek, yeşil beyazlyı takım, yarın 18.30'da bir antrenman yapacak.

    Haftanın ilk çalışmasına milli takımlara davet edilen kaleci Harun Tekin, Kubilay Kanatsızkuş, Tomas Sivok ile Del Valle katılmayacak. Milli futbolcular, gelecek hafta takımla antrenman yapacak.

    1. 04 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 11:10
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