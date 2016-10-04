'Bursa şahlanacak'

Potada yeniden Süper Lig’e yükselen Bursa’nın köklü kulübü heyecanlı... TOFAŞ’ın CEO’su Cengiz Eroldu “Bursa basketbol şehri olacak. Hedeflerimiz yüksek. Başaracağız” dedi.

Ülkemizin geçmişe dayanan tarihiyle potadaki köklü temsilcileri arasında yer alan TOFAŞ'da yeniden Süper Lig'e çıkmanın coşkusu yaşanıyor. TOFAŞ'ın CEO'su Cengiz Eroldu, yapacakları yatırımlarla, kısa, orta ve uzun vadede önemli başarılar elde edeceklerini belirtti. CENGİZ Eroldu "İlk hedefimiz Bursa'yı bir basketbol şehri haline getirmek. Bursa dendiğinde akla basketbol gelsin istiyoruz. Burada yetiştireceğimiz oyuncuların, teknik adamların Dünya basketboluna damga vurması gelecek hedeflerimizden biri" ifadelerini kullandı. Eroldu, "Yeni nesil TOFAŞ" projesi ile de ülke basketboluna büyük katkıda bulunacaklarını da kaydetti. Eroldu bu doğrultuda üstyapıyı güçlü tutarak altyapıya da büyük yatırımlar yaptıklarının da altını çizdi.



'ORHUN ENE SİMGE İSİM'

TOfaş CEO'su Cengiz Eroldu sözlerini şöyle sürdürdü: "Yeni salonumuz basketbolun önemli üslerinden biri olacak. Bu yıl en somut hedefimiz Avrupa Kupaları'na katılmak. A Takımımızda altyapıdan gelen 4 oyuncumuz var. Onları da geliştireceğiz. Koçumuz Orhun Ene, Türk basketbolu için değerli bir isim. Biz şehir, kulüp ve taraftarlarla birlikte Ene arasında güçlü bir bağ kurup onun simge ismimiz olmasını istiyoruz. Onun da ciddi hedefleri var. Ben başkanları olarak koç ve oyuncularımızın her zaman yanlarındayım. Bu birliktelik en zor hedefleri bile kolaya çevirecektir"