'Bursa şahlanacak'
Potada yeniden Süper Lig’e yükselen Bursa’nın köklü kulübü heyecanlı... TOFAŞ’ın CEO’su Cengiz Eroldu “Bursa basketbol şehri olacak. Hedeflerimiz yüksek. Başaracağız” dedi.
'ORHUN ENE SİMGE İSİM'
TOfaş CEO'su Cengiz Eroldu sözlerini şöyle sürdürdü: "Yeni salonumuz basketbolun önemli üslerinden biri olacak. Bu yıl en somut hedefimiz Avrupa Kupaları'na katılmak. A Takımımızda altyapıdan gelen 4 oyuncumuz var. Onları da geliştireceğiz. Koçumuz Orhun Ene, Türk basketbolu için değerli bir isim. Biz şehir, kulüp ve taraftarlarla birlikte Ene arasında güçlü bir bağ kurup onun simge ismimiz olmasını istiyoruz. Onun da ciddi hedefleri var. Ben başkanları olarak koç ve oyuncularımızın her zaman yanlarındayım. Bu birliktelik en zor hedefleri bile kolaya çevirecektir"
- 04 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 01:17
- Aatif 3 maç sonra 18’de
Toplam 3
Yorum
Fb'li Bazen hocaları anlamak zor, Volkan Şen'den daha çok asist ve gol yapar bence aatif, son osmanlı maçında volkan şen ne yaptı?
- "En iyiyim ve emekli oldum"
Toplam 1
Yorum
ne ayaksın Fury? sürekli sakatım diye Klitschiko ile yapılacak rövanştan kaçan adam sözde zirvede bırakmak için emekli oldum diyor. Klasik ingiliz şeytanlığı.
- Defansa ayar
Toplam 9
Yorum
Mustafa Mustafa Yumlu ile kontrat imzaladılar, işler berbatlaştı.Mustafa Yumlu ve Zeki bu takımda asla ve asla yer bulmamalı, kadro dışı bırakıldıklarında doğru karar verilmişti, birilerinin ısrarı uğruna afedildiler, şimdi ise saç baş yolduruyorlar.Bir ara Aykut ta vardı.Mustafa Yumlu, Aykut ve Zeki bunlar ne zaman ne yapacağı belli olmuyor, birer saatlı bomba....Bu kafayla acı ama gerçek PTT ligi olacak.
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