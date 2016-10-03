"Artık masum olduklarına inanmıyoruz"
Bursaspor Kulübü İkinci Başkanı Ali Ademoğlu, Spor Toto Süper Lig'de oynadıkları son 3 maçı kırmızı kartlar nedeniyle 10 kişi tamamladıklarını hatırlatarak, hakemlere eleştiride bulundu.
Ligin 6. haftasında Gaziantepspor ile yaptıkları ve yine 10 kişi kalıp 3-2 kaybettikleri maçta da hakem hatalarının yaşandığını öne süren Ademoğlu, "Bir değil, iki değil, üç haftadır haksız kırmızı kartlarla eksik bırakılıyoruz. Gaziantepspor maçında Bursaspor'un hakkının gasp edildiği konusunda herkes aynı fikirde." ifadelerini kullandı.
Ali Ademoğlu, hakemlerden futbolcuların sahada sarf ettiği emeğe saygı göstermesini beklediklerini aktararak, şunları kaydetti:
"Bizi kayırmalarını değil, adil karşılaşma yönetmelerini bekliyoruz. Bursaspor maçlarını 11 kişi tamamlayamaz diye bizim bilmediğimiz bir kural değişikliği mi yapıldı? Gaziantepspor maçından sonra kaptanımız Pablo Batalla'nın isyanı bile bir mesajdır. 'Adalet istiyoruz.' diye haykırması boşa değildir. Hadi oyuncuya, hocaya, emeğe saygınız yok, otobüse binip 30 saat yol yapıp takımını desteklemek için deplasmana gelen Bursaspor taraftarına da mı hiç üzülmediniz? Biz camia olarak Bursaspor'u ayağa kaldırmak için mücadele ederken, birilerinin ayağımıza çelme takmasına tahammül edemeyiz. Herkesin kendine çeki düzen vermesini bekliyor ve sabrımızın test edilmemesini istiyoruz."
- 03 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 17:15
- Trabzonspor'un derdi büyük
Toplam 7
Yorum
ERAY TS 8 maçta gol atamadı diyor. Sorunun hücum oyuncularında olduğunu anlamak için futboldan anlamaya bile gerek yok. Ama Ersun bey anlamıyor.
- 'Hocam valla penaltı değil'
Toplam 10
Yorum
osmanlı 3 tane direğe vuran top gol olsa fener fark yerdi..4-0
- 40 bin Aslan Arena'yı yıktı!
Toplam 7
Yorum
1905 BU FENERLER AVROPADA TARİK YAZAMAS NE KADAR PARASI OLSADA
"Artık masum olduklarına inanmıyoruz" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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