"Artık masum olduklarına inanmıyoruz"

Ademoğlu, yaptığı açıklamada, hakem hatalarının artık "masum" olduğuna inanmadıklarını belirterek, Süper Lig'de son 3 haftadır maçları 10 kişi tamamlamalarının tesadüf olamayacağını savundu.

Ligin 6. haftasında Gaziantepspor ile yaptıkları ve yine 10 kişi kalıp 3-2 kaybettikleri maçta da hakem hatalarının yaşandığını öne süren Ademoğlu, "Bir değil, iki değil, üç haftadır haksız kırmızı kartlarla eksik bırakılıyoruz. Gaziantepspor maçında Bursaspor'un hakkının gasp edildiği konusunda herkes aynı fikirde." ifadelerini kullandı.

Ali Ademoğlu, hakemlerden futbolcuların sahada sarf ettiği emeğe saygı göstermesini beklediklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Bizi kayırmalarını değil, adil karşılaşma yönetmelerini bekliyoruz. Bursaspor maçlarını 11 kişi tamamlayamaz diye bizim bilmediğimiz bir kural değişikliği mi yapıldı? Gaziantepspor maçından sonra kaptanımız Pablo Batalla'nın isyanı bile bir mesajdır. 'Adalet istiyoruz.' diye haykırması boşa değildir. Hadi oyuncuya, hocaya, emeğe saygınız yok, otobüse binip 30 saat yol yapıp takımını desteklemek için deplasmana gelen Bursaspor taraftarına da mı hiç üzülmediniz? Biz camia olarak Bursaspor'u ayağa kaldırmak için mücadele ederken, birilerinin ayağımıza çelme takmasına tahammül edemeyiz. Herkesin kendine çeki düzen vermesini bekliyor ve sabrımızın test edilmemesini istiyoruz."