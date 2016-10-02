Timsah’a acılı Antep
Seri galibiyetlerle zirve yarışına ortak olan Timsah, Gaziantep deplasmanından ağır yaralı dönüyor. Kaçan 3 puanın yanı sıra Erdem de kırmızı kart gördü.
Bursaspor'un zirve yürüyüşü Gaziantep'te sekteye uğradı... Üst üste 3 haftayı kayıpsız geçen Timsah, Antep deplasmanında 3 puan bıraktı. Kamil Ocak Stadı'ndaki mücadelenin ikinci yarısını 10 kişi oynayan yeşil-beyazlılar, Ghilas ve Kangawa'nın (2) gollerine Batalla ve Del Valle ile karşılık verebildi. Bursaspor 3 maç sonra yenilgiyle tanışırken, 5 haftada 2 gol atan ev sahibi Gaziantepspor ise 3 maç sonra galibiyet aldı. 7 puana yükselen kırmızı-siyahlılar, milli maç arasından sonra Kasımpaşa deplasmanına çıkacak. 12 punada kalan Bursaspor ise evinde Osmanlıspor'u ağırlayacak.
İLGİNÇ BİR MAÇ OLDU!
Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, maçı sonrası, "Bugün ilginç bir maç oldu. Gaziantepspor ekibini de tebrik ediyorum. Ne söylesek yine zararı olacak; talihsizlik... Oyuncularımı tebrik ediyorum.
KIRMIZI KART TEPKİSİ
Karşılaşmanın hakemi Tolga Özkalfa, kararlarıyla tepki çekerken özellikle Bursaspor cephesinden ağır eleştiriler aldı. İlk yarını son dakikasında direkten Erdem Özgenç'in göğsüne çarpan topa penaltı çalan hakem Tolga Özkalfa'ya sosyal medya üzerinden pozisyonun fotoğrafı paylaşılarak sert tepki gösterildi.
İLGİNÇ BİR MAÇ OLDU!
Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, maçı sonrası, "Bugün ilginç bir maç oldu. Gaziantepspor ekibini de tebrik ediyorum. Ne söylesek yine zararı olacak; talihsizlik... Oyuncularımı tebrik ediyorum.
KIRMIZI KART TEPKİSİ
Karşılaşmanın hakemi Tolga Özkalfa, kararlarıyla tepki çekerken özellikle Bursaspor cephesinden ağır eleştiriler aldı. İlk yarını son dakikasında direkten Erdem Özgenç'in göğsüne çarpan topa penaltı çalan hakem Tolga Özkalfa'ya sosyal medya üzerinden pozisyonun fotoğrafı paylaşılarak sert tepki gösterildi.
- 02 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:21
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ‘Çantayla maça gelmeyin’
Toplam 1
Yorum
KFY biz yapmayız siz FENERBAHÇE düşmanlarına söyleyin herşey beklenir onlardan.
- "Yine kupayı kaldıracağımıza inanıyoruz"
Toplam 6
Yorum
KFY mhk ve tff size çalıştığı sürece kaldırırsınız herşeyiniz ŞAİBE...
- Atiba: Hala zirvedeyiz
Toplam 3
Yorum
KFY arka plandakiler öyle istiyor daha çakamadın mı dalgıç atiba
Timsah’a acılı Antep haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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