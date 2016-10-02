Bursaspor kırmızı karta abone
Spor Toto Süper Lig'de son 3 haftada birer futbolcusu kırmızı kart gören Bursaspor, "en hırçın" takımlar arasına adını yazdırdı.
Yeşil-beyazlı futbolcular, geride kalan 6 maçın 3'ünde kırmızı kart görerek takımlarını yalnız bıraktı.
Adanaspor ile ligin ilk maçını deplasmanda oynayan Bursaspor, 2-1 kazandığı karşılaşmayı başladığı sayıda bitirebildi. Sahasında Medipol Başakşehir'e 2-0 yenildiği ikinci maçta da eksik kalmayan yeşil-beyazlılar, deplasmanda 1-0 kazandığı Fenerbahçe karşılaşmasında da kırmızı kartla cezalandırılmadı.
Yeşil-beyazlılar, son 3 haftadır ise 11 kişi başladığı 90 dakikalar sonunda soyunma odasına 10 kişi gitti. 4. haftada Kayserispor'u evinde konuk eden ve sahadan 3-1 galip ayrılan Bursaspor, İsmail Konuk'un gördüğü kırmızı kart sonrası 23 dakikayı 10 kişi oynamak zorunda kaldı.
İstanbul temsilcisi Kasımpaşa'yı 5. haftada ağırlayan yeşil-beyazlı takım, 74. dakikada yine İsmail Konuk'un kırmızı kart görmesiyle maçı eksik bitirdi. Bursa ekibi, eksik olmasına rağmen rakibini 1-0 yendi.
Gaziantepspor ile 6. haftada deplasmanda karşılaşan Bursa ekibi, Erdem Özgenç'in 45. dakikada topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle oyun dışı kalmasıyla ikinci yarıda rakibiyle 10 kişi mücadele etmek zorunda kaldı. Bursaspor, karşılaşmayı 3-2 kaybetti.
- 02 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 12:56
- Bir uzaylı golü
Toplam 13
Yorum
Ömer Maçı Pazar gününe almayan TFF'ye inat kazandık. Golün ardından Yıldırım Demirören ve sizlerin nasıl bir ruh haline büründüğünüzü inan çok merak ediyorum. Gerçi ruh hali ortada Adriano'nun füzesi sadece çimleri ağlatmamış baksana :):)
- Uçakta zafer selfiesi
Toplam 10
Yorum
Hakan Q7 ve atiba foto da yan yana kavga bekleyenler soğuk suyu için...
- Yaralı Fırtına
Toplam 7
Yorum
ged 61 ersun yanal la bu işin olmıyacağını ilk baştan beri yazdık..ve yönetim kurulunun bir çoğuda ersun yana la karşı çıkmasına rağmen ersun yanal hoca oldu..ve kaçınılmaz sona geldik..arkadaşlar bu takım tesadüfler haricinde galip gelemez yazdık ama çoğu arkadaş kırmızı kullandı..bu hoca ve bu futbolla allah korusun kümenin en büyük aday oluruz..allah sonumuzu hayır etsin...
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