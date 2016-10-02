Bursaspor kırmızı karta abone

Ligde 6 maçta, 4 galibiyet, 2 yenilgilik performansla 12 puan toplayan yeşil-beyazlı takım, karşılaşmaları 11 kişi bitirme konusunda ise aynı başarıyı gösteremedi.

Yeşil-beyazlı futbolcular, geride kalan 6 maçın 3'ünde kırmızı kart görerek takımlarını yalnız bıraktı.

Adanaspor ile ligin ilk maçını deplasmanda oynayan Bursaspor, 2-1 kazandığı karşılaşmayı başladığı sayıda bitirebildi. Sahasında Medipol Başakşehir'e 2-0 yenildiği ikinci maçta da eksik kalmayan yeşil-beyazlılar, deplasmanda 1-0 kazandığı Fenerbahçe karşılaşmasında da kırmızı kartla cezalandırılmadı.

Yeşil-beyazlılar, son 3 haftadır ise 11 kişi başladığı 90 dakikalar sonunda soyunma odasına 10 kişi gitti. 4. haftada Kayserispor'u evinde konuk eden ve sahadan 3-1 galip ayrılan Bursaspor, İsmail Konuk'un gördüğü kırmızı kart sonrası 23 dakikayı 10 kişi oynamak zorunda kaldı.

İstanbul temsilcisi Kasımpaşa'yı 5. haftada ağırlayan yeşil-beyazlı takım, 74. dakikada yine İsmail Konuk'un kırmızı kart görmesiyle maçı eksik bitirdi. Bursa ekibi, eksik olmasına rağmen rakibini 1-0 yendi.

Gaziantepspor ile 6. haftada deplasmanda karşılaşan Bursa ekibi, Erdem Özgenç'in 45. dakikada topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle oyun dışı kalmasıyla ikinci yarıda rakibiyle 10 kişi mücadele etmek zorunda kaldı. Bursaspor, karşılaşmayı 3-2 kaybetti.