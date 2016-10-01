Hamzaoğlu: İlginç bir maç oldu
Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Gaziantepspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Bugün ilginç bir maç oldu. Gaziantepspor ekibini de tebrik ediyorum" dedi.
Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Bugün ilginç bir maç oldu. Gaziantepspor'un iyi bir takım olduğunu biliyorduk. Daha sonra oyunda dengeyi yakaladık. Penaltı pozisyonu geldi. Ne söylesek yine zararı olacak. Talihsizlik ben oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu ruhumuzu, takım ruhumuzu ortaya koyduktan sonra daha güzel olacaktır. Direkten ele çarptı diye gördüm. Normal pozisyondu herkes hata yapabiliyor. Üzgünüz yapacak bir şey yok. Gaziantepspor'u tebrik ediyorum" diye konuştu.
- 01 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 21:40
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Muhteşem karşılama
Toplam 4
Yorum
hahah sakat diye oynatılmadan satılan emekesi diyecektin heralde fener için :)
- Aboubakar, Adriano atar
Toplam 9
Yorum
jdmx bu adam sosa gomez ve törenin boşluğunu fazlasıyla kapatır. helal olsun.
- "Yine kupayı kaldıracağımıza inanıyoruz"
Toplam 4
Yorum
ABO Baksada bakmasada Biz BEŞİKTAŞ gelenek göreneklerimiz birbirinden değerli oyuncularımızla Tarihin ikinci büyük Beşiktaş başkanıyla Allah nasip ederse bu sezon *** TAKACAĞIZ
Hamzaoğlu: İlginç bir maç oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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