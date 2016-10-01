Bursa’da 5 eksik var
Bursaspor zorlu Gaziantep maçı öncesi kadro oluşturmakta zorlanıyor. Yeşil-beyazlı ekipte, Gaziantepspor karşılaşmasında Deniz Yılmaz, Emre Taşdemir, Serdar Kurtuluş, Sane ve son antrenmanda ayağında zorlanma olan Ricardo Faty forma giyemeyecek.
- 01 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 23:24
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 'Taraftar görsünler'
Toplam 13
Yorum
saim bahsedilen kanıt yazdığım rakamlarsa, sadece haberin doğruluğunu araştırdım. gs taraftar oluşumuna şüphem yok.
- Yüksek prim dönemi sona erdi
Toplam 10
Yorum
mustafa iyikide almadı kupa macında hıc bırı kosmadı barı kosanlar oynasın herkes o formanın hakkını verecek sorun neyse ne gıt onu baska yerde coz
- Arda Turan aday kadroda yok!
Toplam 24
Yorum
POYRAZ Arkadaş Fatih hocadan duygularıyla hareket etmesini hiç beklemezdim eğer bu Fomuyla Arda Milli Formayı haketmiyorsa burası sözün bittiği ye
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