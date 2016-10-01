 Bursa’da 5 eksik var – Fotomaç – 01 Ekim 2016
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    01 Ekim 2016, Cumartesi
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    Bursa’da 5 eksik var

    Bursa’da 5 eksik var
    zorlu Gaziantep maçı öncesi kadro oluşturmakta zorlanıyor. Yeşil-beyazlı ekipte, karşılaşmasında Deniz Yılmaz, Emre Taşdemir, Serdar Kurtuluş, Sane ve son antrenmanda ayağında zorlanma olan Ricardo Faty forma giyemeyecek.
    1. 01 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:24
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