"Hiç böyle tepkiyle karşılaşmadım"
Bursaspor'un tecrübeli oyuncusu Bilal Kısa, ligin 2. haftasında oynanan Başakşehir maçında taraftarlardan gördüğü tepkinin öz güvenini azalttığını belirterek, "Bu zamana kadar hiçbir yerde böyle bir tepkiyle karşılaşmadım. Evet, formda değilim" dedi.
Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında yarın Gaziantepspor ile karşılaşacak olan Bursaspor'da, yolculuk öncesi tecrübeli isim Bilal Kısa, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Üst üste aldıkları galibiyetlerin takım için moral olduğunu belirten Kısa, "Yine zor bir maç bizi bekliyor. Antep geçen seneye göre daha iyi futbol oynuyor. Skora yansıtamadılar sadece. Onlarda stres var. Bize karşı baskılı oynayacaklarını düşünüyoruz. İnşallah buradan istediğimiz sonucu alıp Bursa'ya dönmek istiyoruz" dedi.
"Böyle tepkiyle karşılaşmadım"
Başakşehir maçında taraftarlardan tepki gördüğünün hatırlatılması üzerine Bilal Kısa, "O maçta çok moralim bozuldu. Beklemediğim şekilde evimizde öyle bir tepki öz güvenimizi geriye çekti. Bu zamana kadar hiçbir yerde böyle bir tepkiyle karşılaşmadım. Evet, formda değilim. Şimdi tabi ki daha iyiyim. Toparlamaya çalışıyorum. Taraftarlarımız benden beklenti içinde ve bende bunu karşılaşmak için sahaya daha iyi yansıtacağımı düşünüyorum" diye konuştu.
"Böyle tepkiyle karşılaşmadım"
Başakşehir maçında taraftarlardan tepki gördüğünün hatırlatılması üzerine Bilal Kısa, "O maçta çok moralim bozuldu. Beklemediğim şekilde evimizde öyle bir tepki öz güvenimizi geriye çekti. Bu zamana kadar hiçbir yerde böyle bir tepkiyle karşılaşmadım. Evet, formda değilim. Şimdi tabi ki daha iyiyim. Toparlamaya çalışıyorum. Taraftarlarımız benden beklenti içinde ve bende bunu karşılaşmak için sahaya daha iyi yansıtacağımı düşünüyorum" diye konuştu.
- 30 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 17:14
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