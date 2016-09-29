 Bursaspor hız kesmiyor – Fotomaç – 29 Eylül 2016
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    29 Eylül 2016, Perşembe
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    hız kesmiyor

    Bursaspor hız kesmiyor
    Ligde geriden kalan 5 haftayı 12 puanla ikinci tamamlayan , Gaziantep maçının hazırlıklarına başladı. Yeşil-beyazlılar, 1.5 saat süren bir çalışma gerçekleştirdi. İdmanda sakatlıkları bulunan Serdar Kurtuluş ile Sane takımdan ayrı koştu.
    1. 29 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:06
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